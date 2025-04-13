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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 14:00

Мурманская область готовится к краеведческому диктанту

21 мая в 14.00 во всех муниципалитетах Мурманской области пройдёт региональная культурно-просветительская акция «Областной краеведческий диктант». Организатор мероприятия — областная научная библиотека при поддержке регионального Министерства культуры. В этом году проведение акции приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию приглашаются жители Кольского Заполярья старше 12 лет. Акция призвана пробудить интерес северян к изучению истории и культурного наследия родного края. Участники смогут проверить уровень знаний о нашем регионе, ответив на 25 вопросов, посвящённых истории, географии, этнографии, экономике, культуре, природным ресурсам и выдающимся деятелям Мурманской области.

Учреждения культуры и образования региона могут зарегистрироваться в качестве площадок до 17 мая. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте научной библиотеки в разделе «Краеведение». 20 мая зарегистрированные площадки получат комплекты материалов — вопросы диктанта, правильные ответы, а также образцы сертификатов и дипломов участников.

Подробности о подготовке и правилах проведения диктанта — на сайте акции: mgounb.ru/o-kraevedc...

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282694%2Fwall-139605315_29794

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