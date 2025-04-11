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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 10:15

Мурманская область готовится к открытым кибериспытаниям

Министерство цифрового развития Мурманской области заключило соглашение с компанией «Innostage» для подготовки ИТ-инфраструктуры региона к открытым кибериспытаниям. Церемония подписания состоялась 10 апреля в рамках первого специализированного форума по информационной безопасности (ИБ) «Киберустойчивая Арктика».

«Кибериспытания будут проходить в формате багбаунти, когда для поиска уязвимостей привлекают независимых внешних исследователей, проще говоря, «белых хакеров», которые проверяют, могут ли посторонние проникнуть в защищенную среду. Это практика активно используется Миницифры России для тестирования портала «Госуслуги», Системы межведомственного информационного взаимодействия, Платформы обратной связи, а теперь будет применена и на уровне региона», — пояснила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Подготовка к выходу на открытые кибериспытания проходит при поддержке компании «Innostage» и включает в себя ряд мероприятий, охватывающих разные направления информационной безопасности, от укрепления ИТ-инфраструктуры и внедрения новых инструментов защиты до образовательных проектов для студентов и ИБ-специалистов. 

«Innostage» имеет большой практический опыт в выстраивании киберустойчивости, в том числе он подтверждается нашим участием в открытых кибериспытаниях: 10 месяцев инфраструктуру компании постоянно атакует более 1200 этичных хакеров. Опыт по подготовке к открытым кибериспытаниям, собственные наработки в сочетании с лучшими практиками рынка и методологиями позволяют нам передавать этот опыт в рамках партнерских отношений с Министерством цифрового развития Мурманской области», — сообщил заместитель генерального директора «Innostage» Кирилл Семенихин.

При подготовке к выходу на открытые кибериспытания будут использоваться последние наработки в области информационной безопасности и киберустойчивости, в частности методология «CyberYool», разработанная «Innostage». Она включает в себя практический опыт в области решения государственных и отраслевых задач в части комплексной и информационной безопасности, а также лучшие практики и подходы.

В рамках соглашения предполагается сформировать предложения для реализации проектов по мониторингу уровня киберзащищенности региональных и муниципальных органов власти, местных предприятий, учреждений и организаций, для создания в регионе центра компетенций в области информационной безопасности и учебного-практического центра развития кадров.

Напомним, в мае 2024 года правительство Мурманской области и «Innostage» подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее ряд проектов в сфере ИБ и развития квалифицированных кадров. Так, на базе Мурманского арктического университета создан центр компетенций в области информационной безопасности, в котором образован «Студенческий SOC» и киберполигон. Команда МАУ, сформированная вместе с ребятами из Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, успешно дебютировала на Всероссийской студенческой кибербитве и продолжает участвовать в соревнованиях по ИБ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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