Мурманская область готовится к проведению финальных соревнований на Кубок губернатора среди школьных спортклубов

5 ноября в Мурманске и Коле состоятся финальные игры Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Об этом в рамках доклада о массовых социально значимых и спортивных мероприятиях сообщила вчера министр спорта Светлана Наумова.

«Соревнования проходят по таким видам спорта как баскетбол, волейбол, мини-футбол и шахматы, – отметила министр. – По результатам отборочных этапов в финал вышли 23 команды с общим количеством участников 263 человека».

Соревнования по мини-футболу и шахматам пройдут в легкоатлетическом манеже на базе спорткомплекса «Долина Уюта», волейбольные команды встретятся на центральном стадионе профсоюзов в Мурманске, а сильнейшие баскетболисты сразятся на территории Кольского ФОКа.

«Для награждения победителей и призеров в областном бюджете предусмотрены гранты в размере 26 млн рублей, которые школьные спортивные клубы-победители и призеры соревнований смогут направить на ремонт спортивных залов, закупку спортивного инвентаря и экипировки. Гранты будут реализованы в 2022 году», – напомнила Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, информация о предстоящих спортивных мероприятиях размещается на главной странице официального сайта министерства, а также в официальных аккаунтах регионального Минспорта в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм») и на портале «Наш Север».