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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 08:45

Мурманская область готовится к проведению самого северного в стране литературного фестиваля

На этой неделе в Мурманской области стартует форум-фестиваль «Капитан Грэй». Самое северное и одно крупнейших в стране литературных событий в нынешнем году получило гранты Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Мурманской области.

Форум-фестиваль проводится в рамках Межвузовского литературного форума имени Николая Гумилёва «Осиянное слово» и Всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор». Учредители форума-фестиваля – Мурманское отделение Союза писателей России и Министерство культуры Мурманской области.

«Эксперты фестиваля – известные поэты, прозаики и литературные критики, редакторы всероссийских литературных журналов, организаторы крупных фестивалей и писательских конкурсов. Такой представительной и многочисленной делегации лучших российских писателей в нашем регионе не было как минимум с 1986 года, когда у нас был проведен первый в стране День славянской письменности и культуры», – отмечает председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Торжественное открытие фестиваля состоится 7 октября в 19.00 в Мурманском областном театре кукол. У мурманчан есть уникальный шанс услышать стихи и песни в исполнении мастеров фестиваля из самых разных регионов и увидеть выступления мурманских актеров и музыкантов. 8 октября в Мурманской областной научной библиотеке пройдут обучающие семинары для участников фестиваля и мастер-классы и другие мероприятия для всех желающих. Ознакомиться с основной программой фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Капитан Грэй» порадовал северян ещё до своего официального открытия. 5 октября эксперты фестиваля в Североморске познакомились с городом и приняли участие в заседании местного литобъединения. А сегодня, 6 октября, они увидят Териберку, где состоится литературный вечер в библиотеке с участием именитых гостей. Также эксперты и участники со всех уголков страны смогут познакомиться с достопримечательностями Мурманска и Колы, посетить самый северный в мире православный монастырь, Трифонов-Печенгский, и Долину Славы.

 

 

Фото: https://vk.com/wall-113661388_15672?z=photo-113661388_457257037%2Falbum-113661388_00%2Frev

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