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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 17:00

Мурманская область готовится к старту Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству

Ежегодно по всей стране проходит Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проекты будут реализованы в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мурманская область готовится к старту масштабной кампании в регионе.

«Всероссийское голосование предоставляет отличную возможность каждому из нас решить – как будет выглядеть двор, парк возле дома и населенный пункт в целом. Волонтеры, которые помогают жителям делать свой выбор, являются частью большого процесса по преображению нашей страны. Призываю всех неравнодушных присоединиться к команде волонтеров Добро.рф и внести свой вклад в развитие России», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько.

В 2025 году в регионе голосование будет проходить в семи муниципалитетах: Мурманске, Кольском округе, Североморске, Мончегорске, Апатитах, Кировске и Полярных Зорях.

«Города-участники – это опорные населенные пункты АЗРФ. На заседании Президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни 15 апреля Президент России Владимир Путин подчеркнул, что они призваны укрепить экономический и инфраструктурный каркас страны. Правительство Мурманской области уделяет опорным населенным пунктам, в том числе в рамках плана «На Севере – жить!», особое внимание, активно привлекая к их реализации местных жителей. Голосование – еще одна возможность для северян принять участие в преобразовании своих городов», – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Добровольцы Мурманской области помогут жителям проголосовать за объекты благоустройства. Стать волонтером голосования может любой гражданин России старше 14 лет. Сейчас в регионе большинство заявившихся добровольцев – молодые люди младше 25 лет, они будут работать в общественных местах, включая торговые центры, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, а также в учебных заведениях, чтобы объяснить цели и задачи голосования, продемонстрировать вынесенные на голосование объекты и помочь жителям проголосовать на портале

Для того, чтобы присоединиться к проекту в качестве волонтера, необходимо пройти регистрацию на портале Добро.рф по ссылке. 

Никита Вересов участвует во Всероссийском голосовании уже не первый год. В прошлый раз он стал первым в рейтинге волонтеров по количеству людей, опрошенных в Мурманске, собрав 503 голоса за 68 часов.

«В 2023 году я успел поучаствовать в проекте только один день, поэтому в прошлый раз поставил для себя цель, набрать как можно больше голосов. С середины марта по начало апреля у меня набралось только 100 голосов, но вскоре их число начало резко увеличиваться, и к концу месяца у меня уже было 503. Чем больше жителей голосовало, тем сильнее было желание охватить еще больше горожан. Благодаря этому проекту я познакомился и пообщался с новыми людьми. Для меня также было очень важно донести до людей, что голосовать через волонтёра — это безопасно. И что этот проект нужен городу, в первую очередь, самим жителям», – объяснил Никита.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства реализуется в России по решению Президента России Владимира Путина в рамках программы национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на формирование комфортной и безопасной среды для жизни. Ежегодно по всей стране появляются новые набережные, многофункциональные зоны отдыха, парки, скверы, дворовые пространства с детскими и спортивными площадками. В Мурманской области с 2019 года благодаря федеральному проекту благоустроили 157 общественных пространств.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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