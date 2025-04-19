17 апреля губернатор Андрей Чибис провел совместное заседание Правительства Мурманской области и организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава Мурманской области подчеркнул, что Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, что дополнительно акцентирует внимание на роли героизма и преемственности поколений в укреплении национальной идентичности и безопасности страны.

«Мурманская область готовится к священному празднику – юбилею Великой Победы. В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых дат, в том числе 40-летие со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой» – символа стойкости и несгибаемого духа северян. Несмотря на то, что город был фактически на 2/3 сожжён, люди продолжали работать, обеспечивать фронт всем, что доставляли союзные конвои, работали рыбаки, предприятия. И когда погружаешься в историю – просто поражаешься мужеству поколения, которое обеспечило защиту Севера от немецко-фашистских захватчиков», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что ключевая линия памятно-мемориальных мероприятий в Мурманской области в этом году включает 164 события, которые традиционно пройдут по всему региону.

«Это не просто мероприятия – это мосты между прошлым и будущим, возможность каждому почувствовать и понять, через что прошёл наш народ, и как дорого досталась Победа. Торжественный митинг в Долине Славы пройдёт 3 мая. 9 мая состоится военный Парад Победы в городе-герое Мурманске. Сразу после него в традиционном формате стартует «Бессмертный полк»: шествие пройдёт к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и завершится там торжественным митингом», – прокомментировал Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в октябре 2024 года, в годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, был торжественно зажжён Вечный огонь на территории модернизированного мемориального комплекса «Долина Славы».

«Для этого была доставлена частица Вечного огня от мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в рамках автопробега, объединившего память поколений и еще раз мы отдали дань уважения тем, кто сражался за свободу и мир. В этот день был также открыт новый выставочный зал, созданный в Долине Славы в рамках масштабной реконструкции. Экспозиция раскрывает перед жителями и гостями региона героическую страницу истории – один из важнейших этапов противостояния и защиты наших рубежей советскими войсками в суровых условиях и тяжелейшем климате Заполярья. Зал оборудован сенсорной панелью с информацией о Героях Советского Союза, интерактивной конструкцией для прослушивания аудиоконтента с воспоминаниями участников боёв. Сейчас мемориал работает круглогодично, создана вся необходимая инфраструктура, освещение», – рассказал Андрей Чибис и пригласил северян и гостей региона посетить обновленную Долину Славы.

В мероприятия активно включаются юные северяне. За текущий период уже проведено более 400 событий, в которых принимают участие порядка 31 тысячи человек. В учреждениях культуры и спорта, библиотеках, пространствах «СОПКИ» уже проходят выставки, краеведческие беседы, кинопросмотры, квизы, а также «Арктические диалоги». «Движение Первых» проведет Всероссийские акции «Окна Победы» и «Эхо Победы», также более 10 тысяч участников уже присоединились к Зарнице. Кроме того, в Мурманске 11 мая на сцене Дворца культуры им. С.М. Кирова стартует фестиваль «Классика Победы. Память Поколений». Северяне смогут увидеть спектакли по реальным историям ветеранов Великой Отечественной войны. Также подключится региональное движение «Волонтёры Победы». Они традиционно проведут такие значимые акции, как «Георгиевская лента», «Диктант Победы», соответствующие мероприятия по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Четыре волонтёра примут участие в сопровождении основных праздничных событий в Москве.

«Вовлечение молодёжи в эти события в память о боевых и трудовых подвигах – крайне важно, так как именно за юными северянами наше будущее, они должны помнить и знать великую историю подвигов нашего народа», – отметил глава региона.

Как отметил губернатор, Мурманская область – это единственный регион в Северо-Западном федеральном округе, где есть населённые пункты, удостоенные всех федеральных почётных званий за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Это не просто звания – это живая память о бессмертном героизме. Мурманск – город-герой, Полярный – город воинской славы, Мончегорск – город трудовой доблести, Кандалакша награждена орденом Отечественной войны I степени. Кроме того, населённым пунктам области присвоены и региональные почётные звания: «Населённый пункт воинской доблести», «Лётной доблести», «Морской доблести» – в знак признания мужества и самоотверженности, проявленных северянами на суше, в небе и на море», – сообщил глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что при подготовке мероприятий акцент был сделан на обеспечении безопасности.

«Наши правоохранительные органы, организаторы – мы всё делаем, чтобы обеспечить повышенный уровень безопасности в ходе массовых мероприятий. Но многое зависит и от бдительности людей», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о ключевых мероприятиях доложили министр культуры Ольга Обухова, председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин, а также главы Мурманска, Североморска и Кандалакши.

Также губернатор подчеркнул, что главными героями праздничных событий были и остаются ветераны, а также те, кто приравнен к этой категории: труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, дети войны.

«Безусловно, они окружены особым вниманием не только накануне 9 мая, но и постоянно. Отмечу, что все ветераны, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильем. Также выполнены все поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, – сообщил губернатор. – В том числе обеспечено присвоение почетных званий граждан муниципальных образований, в которых они проживают; размещены именные информационные таблички по месту жительства участников Великой Отечественной войны; организованы персональные поздравления от Президента Российской Федерации; проведены личные встречи с ветеранами. Единовременную денежную выплату размером в 80 тысяч рублей получат порядка 700 ветеранов Великой Отечественной войны».

Подробнее о мероприятиях по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/