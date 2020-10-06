Мурманская область готовится к уборке улично-дорожной сети от снега и наледи предстоящей зимой

Подробности ведущейся работы раскрыл министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев.

По поручению губернатора Андрея Чибиса продолжаются выездные мероприятия по контролю обеспеченности муниципальных образований необходимой коммунальной техникой и проверке её состояния. По словам профильного министра, в отдельных муниципалитетах наблюдается существенный износ техники, наиболее сложная ситуация – в Ловозерском районе.

Как показал ведомственный мониторинг, в регионе к обслуживанию дорог в зимнее время подготовлено 516 единиц техники, обеспеченность управляющих компаний – 948 единиц. Ведётся обновление автопарка, в частности, в Мурманске закуплено 26 единиц техники, планируется приобрести ещё 40. Новая комбинированная дорожная машина для уборки улиц передана градообразующим предприятием администрации Ковдора.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ, для борьбы с гололёдом требуется 55 тысяч тонн пескосоляной смеси. На сегодняшний день подготовлено более 17 тысяч, оставшееся количество муниципалитеты будут закупать в течение сезона, исходя из возможностей хранения.

Кроме того, Дмитрий Латышев сообщил, что для обеспечения контроля качества уборки территорий муниципальных образований идёт поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга и управления техникой. Работы курирует министерство цифрового развития региона.

Система позволит в онлайн-режиме вести наблюдение за передвижением транспорта, планировать и назначать оптимальные маршруты, контролировать время уборки. В ближайшее время начнется освоение системы в опытном режиме. Запустить её в промышленную эксплуатацию планируется в декабре.