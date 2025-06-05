Мурманская область готовится к участию во Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая состоится в Мурманске с 24 по 26 июня

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис провёл «Арктический диалог» для воспитанников профильной смены научно-технической направленности «РобоСтарт» на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

«В этой смене ребята, которые занимаются робототехникой, готовятся к Всероссийской олимпиаде, где также выступят гости из других стран – более 600 участников. Вместе с наставниками мы ждём более 1000 человек. Мощный проект. Мы боролись, чтобы проводить его в Мурманской области, чтобы у наших команд была возможность соревноваться, конкурировать, расти. И эта смена – специализированная, не только про отдых: дети занимаются, готовятся. Собран лучший тренерский состав со всей страны, чтобы ребят прокачать. Надеюсь, что большая региональная команда по робототехнике добьется на олимпиаде соответствующих результатов. Эти ребята – наша надежда и перспектива. А лагерь «На Севере – жить!» очень популярен в регионе, еженедельно пятидневные смены в разных форматах, но везде – с акцентом на профориентацию, просвещение, активности. Сейчас коллеги делают много проектов совместно с центром «ВОИН», который открыли в регионе при поддержке федерального правительства. И это позволяет детям не только отдохнуть, но и получить новые знания и навыки. Обратная связь очень позитивная», – отметил губернатор.

Глава региона рассказал ребятам о перспективах и возможностях построить карьеру в Мурманской области, реализуемых здесь стратегических проектах, ответил на их вопросы о детстве, увлечениях, выборе профессии, важности упорства и труда для достижения целей и высоких результатов.

«Очень классные, продвинутые ребята. Радует, что мы видим результаты нашей просветительской работы в школах, по области. Я неслучайно начал диалог с того, что они знают о регионе. И они детально и чётко сообщили, чем Мурманская область может гордиться, что у нас развивается. Это значит, что и работа в рамках курса «На Севере – жить!» даёт эффект, наши дети действительно знают, что такое Мурманская область, и в части экономики, и промышленного потенциала. Это важно для принятия решений, куда пойти учиться, где жить и работать дальше», – сказал Андрей Чибис по итогам общения с юными северянами.

Уникальная смена «РобоСтарт» стартовала на этой неделе, её цель – подготовить ребят к участию во Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая состоится в Мурманске с 24 по 26 июня 2025 года. В смене – 41 воспитанник в возрасте от 7 до 16 лет из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО г. Североморска, Кольского округа, в том числе победители и призёры профильных олимпиад, ребята, проявившие себя в познавательной, исследовательской работе.

«Это первая смена в регионе, которая посвящена настоящим учебно-тренировочным сборам по робототехнике. У ребят есть задачи, которые они решают, и список компетенций, которыми они должны обладать. Кроме решения изначальной задачи, уровень компетенции должен позволять решать дополнительные, совершенно новые задания, которые проверяют самостоятельность и глубину изучения материала: на соревнованиях дети их будут решать в ограниченном времени с ограниченными ресурсами. Такая подготовка играет важную роль. Развитие этого направления в регионе активно поддерживает Правительство Мурманской области и крупные компании, в том числе «Норникель». Мы ежегодно привозим победителей, призеров, номинантов в различных всероссийских соревнованиях, и даже на международных соревнованиях наши ребята показывают достойный результат, в том числе становятся победителями. И проведение в Мурманской области всероссийского этапа даст ещё больший импульс», – отметила Антонина Сидорова, региональный представитель Российской робототехнической олимпиады в Мурманской области, руководитель спортивно-образовательного клуба «РобоНикель», председатель Федерации спортивного программирования Мурманской области.

В программе профильной смены – занятия по робототехнике, экскурсии на промышленные предприятия региона, спортивные занятия, знакомство с историей и достопримечательностями региона. Их проводят в том числе приглашенные специалисты федерального уровня: Лариса Соловьева – тренер сборной России по робототехнике; Алексей Подгорный – старший судья базовой категории Российской робототехнической олимпиады; Александр Еремеев –всероссийский, региональный, муниципальный судья в сфере робототехники.

«Сильнейший в робототехнике – это когда ребята могут проявить свои знания и нестандартный подход. Иногда задача понятна: она стоит в основной категории, есть заранее подготовленные правила, прописаны регламенты выполнения. Сложнее становится, когда нужно выполнить дополнительно задание, к которому они не готовы, не знают, как это решать. Им приходится подойти творчески, проявив смекалку – как лучше запрограммировать, как пересобрать робота, подготовить, чтобы он хорошо отработал. И мы как раз с ними осваиваем эти новые компетенции», – отметил Александр Еремеев.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что робототехника и программирование – очень востребованные компетенции.

«То, чем вы занимаетесь – очень круто. Робототехника, программирование – это наше будущее. Вы сегодня готовитесь, а завтра будете делать мир лучше, эффективнее, будете изобретать новые технологии и механизмы. Важно, что полученные на этой смене знания с вами навсегда. Это большой шанс и возможность. Вы занимаетесь любимым делом, трудитесь и с вами работают лучшие тренеры. Они прокачают ваш навык, и вы пойдете дальше, на уровень выше. И независимо от результатов олимпиады эти знания всегда останутся с вами. Бейтесь, стремитесь, добиваетесь, и тогда, может быть не с первого, второго или третьего раза, но в итоге точно все получится! Победа за профессионализмом и упорством. Удачи и успеха!», – сказал губернатор в завершение встречи с ребятами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548020/#&gid=1&pid=22