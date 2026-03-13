Мурманская область готовится к весеннему половодью и пожароопасному периоду-2026

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Северо-Западном федеральном округе под председательством Игоря Рудени, полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО. В заседании приняли участие заместитель Министра МЧС России Валентина Антропова, главы регионов Северо-Запада России, руководители территориальных органов МЧС России, Росгидромета, Ростехнадзора, Рослесхоза, Росприроднадзора, представители профильных министерств и ведомств.

Участники обсудили организацию работы по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, потенциальные риски по лесным пожарам в весенне-летнем периоде, а также общую ситуацию на территории субъектов округа.

Игорь Руденя подчеркнул, что главная задача – обеспечить готовность к различным сценариям развития ситуации, минимизировать риски для населения и инфраструктуры регионов. Отдельное внимание губернаторов полномочный представитель обратил на необходимость создания резерва финансовых средств и материальных ресурсов для первоочередного обеспечения населения питьевой водой, продуктами питания, медикаментами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории субъектов СЗФО в этом году определены 56 участков, подверженных наибольшей опасности образования заторов льда. Все участки в период ледохода находятся на постоянном контроле совместных оперативных групп органов исполнительной власти, МЧС России. К выполнению гидрологических наблюдений на территории округа в период половодья задействовано более 500 постов наблюдений. В субъектах округа спланированы ледокольные работы, ледорезные работы и чернение льда, взрывные и дноуглубительные работы, а также расчистка русел рек. Руководители профильных ведомств доложили о готовности реагирования на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период, сформирована группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС.

Кроме того, Игорь Руденя поручил главам регионов взять на личный контроль деятельность компаний, ответственных за содержание транспортной инфраструктуры, с которыми заключены контракты, в части организации работы по обследованию и расчистке дорожных инженерных сооружений. Также он указал на необходимость заблаговременно, в начале дачного сезона, провести разъяснительную работу с населением по профилактике и предотвращению ландшафтных пожаров.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области сформирована система мониторинга, предупреждения и реагирования на природные ЧС. Комплекс реализуемых мероприятий позволяет обеспечить готовность региона к прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона 2026 года.

«Для нашего региона это вопрос первостепенной важности, требующий максимальной собранности и чёткого взаимодействия всех служб», – подчеркнул губернатор.

Отметим, заблаговременно принимаются меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем. По предварительному прогнозу Мурманского УГМС сроки прихода весны и начала половодья близки к климатической норме, вскрытие рек прогнозируют в середине мая. Детальный прогноз будет дан к 20 апреля. Для мониторинга паводковой обстановки задействованы 43 гидрологических поста, 17 из них – автоматизированные.

В 2025 году завершена работу по установлению границ зон затопления и подтопления: они определены в 10 населённых пунктах на 5 водных объектах, сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период половодья в регионе могут быть задействованы силы и средства РСЧС Мурманской области: 4 841 человек, 1414 единиц техники, 7 единиц авиационной техники, 64 плавсредства. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов из средств областного и муниципальных бюджетов.

Для координации работы традиционно создается межведомственная рабочая группа, проводятся заседания региональной и муниципальных комиссий по ЧС. Проводится командно-штабное учение МЧС России по ликвидации последствий паводков и природных пожаров, а также проходят осмотры потенциально опасных водных объектов, обследования гидротехнических сооружений. Ведется контроль водоохранных зон и выявление несанкционированных свалок. Организована работа по сокращению количества бесхозяйных гидротехнических сооружений и их передача в муниципальную собственность.

Кроме того, в регионе функционирует региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения, в настоящее время идёт её модернизация.

Масштабный комплекс мер принимается по охране лесов от пожаров. В том числе утверждены планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств Мурманской области; разработан сводный план тушения; определены границы зоны авиационного обнаружения и наземного тушения пожаров; организовано авиационное патрулирование лесов 3 маршрута протяжённостью 1800 км; создана сеть лесопожарных формирований. В структуре противопожарных сил региона – 5 авиаотделений и 5 лесопожарных станций. Заключены соглашения с федеральными ведомствами, муниципалитетами, арендаторами лесных участков, МЧС России. Для раннего обнаружения лесных пожаров, оценки обстановки на месте возгорания и мониторинга распространения очага возгораний в текущем году планируется применение беспилотных летательных аппаратов. Для авиационного мониторинга и доставки сил пожаротушения – воздушные суда и вертолёты.

Запланированы мероприятия по профилактике пожаров, в том числе информационная кампания, противопожарное обустройство лесов, проверки арендаторов лесных участков, в летний период – рейдовые мероприятия.

