Мурманская область готовится к зиме: в Печенгском округе прошла противоаварийная тренировка на объектах тепло- и водоснабжения

Подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону остается приоритетом регионального правительства.

Представители регионального Минэнерго и Ростехнадзора провели выездное обследование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В его рамках был реализован комплекс мероприятий по оценке готовности коммунальных объектов к отопительному сезону, включая противоаварийную тренировку и проверку хода модернизации котельных, переданных в ведение АО «Мурманэнергосбыт».

Тренировка развернулась на базе объектов тепло- и водоснабжения округа. В ней участвовали диспетчерские службы, аварийные бригады и представители ресурсоснабжающих организаций. По легенде учений, из-за сильного порыва ветра произошло повреждение линии электропередачи на объектах «Оборонэнерго», что привело к перебоям в электроснабжении водозабора и одной из котельных округа. Участники отрабатывали практические навыки локализации аварии, взаимодействие диспетчерских служб и оперативность реагирования бригад. В ходе тренировки были смоделированы все этапы: от получения сигнала диспетчерами до выезда бригад и заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря слаженным действиям персонала и наличию резервных источников питания, перебои с тепло- и водоснабжением потребителей удалось предотвратить. В кратчайшие сроки были задействованы резервные дизель-генераторные установки, которые обеспечили бесперебойную работу критически важных объектов.

Особое внимание в ходе поездки уделено объектам в Печенге, Спутнике и на 19-м километре, которые обслуживаются АО «Мурманэнергосбыт».

В настоящее время на котельной в Печенге в рамках народной программы «На Севере — жить!» реализуется комплексный план модернизации. Он предусматривает установку новых водогрейных котлов с монтажом металлических постаментов и полной обвязкой трубопроводов, пять котлов уже смонтированы, обновление 30-метрового стального газохода с изоляцией, замену двух дымососов и запорной арматуры, ремонт теплообменного аппарата и химическую промывку трех теплообменников сетевой воды и модернизацию систем автоматики с установкой современных приборов учёта.

Кроме того, проектом предусмотрена замена изношенных участков тепловых сетей и поставка дополнительных дизель-генераторных установок для создания резерва мощности и обеспечения автономной работы объектов в нештатных ситуациях. Основной объём мероприятий уже выполнен. Полное завершение всех работ запланировано до конца сентября текущего года. На время ремонта подача тепла и горячей воды в отопительный сезон 2026–2027 годов сохранится в штатном режиме.

Параллельно специалистами «Мурманскводоканала» в Печенге ведётся капитальный ремонт водопроводных сетей. Работы развернуты на участке у домов №7–12 по Печенгскому шоссе. Напомним, в феврале здесь произошла авария. Повреждение тогда устранили оперативно, однако анализ износа показал: точечный ремонт не решит проблему, нужна полная замена трубопровода. Сейчас на этом участке прокладывают трубы из полиэтилена низкого давления — они долговечны и устойчивы к коррозии. Общая протяжённость обновлённого участка — почти 100 метров. Завершить работы планируют в первой половине августа.

«Подготовка к зиме — это основа комфорта и безопасности жителей Мурманской области. Противоаварийные тренировки и своевременное обновление оборудования помогают гарантировать стабильную работу систем жизнеобеспечения даже в суровых погодных условиях Кольского Заполярья. Готовность объектов Печенгского округа к новому отопительному сезону мы держим на постоянном контроле», — подчеркнула глава регионального Минэнерго и ЖКХ Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571731/#&gid=1&pid=6