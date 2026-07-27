Фестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в МончегорскеВ Мурманске на мемориале Защитникам советского Заполярья начали демонтаж обшивки и обследование несущих конструкций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 14:30

Мурманская область готовится к зиме: в Печенгском округе прошла противоаварийная тренировка на объектах тепло- и водоснабжения

Подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону остается приоритетом регионального правительства.

Представители регионального Минэнерго и Ростехнадзора провели выездное обследование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В его рамках был реализован комплекс мероприятий по оценке готовности коммунальных объектов к отопительному сезону, включая противоаварийную тренировку и проверку хода модернизации котельных, переданных в ведение АО «Мурманэнергосбыт».

Тренировка развернулась на базе объектов тепло- и водоснабжения округа. В ней участвовали диспетчерские службы, аварийные бригады и представители ресурсоснабжающих организаций. По легенде учений, из-за сильного порыва ветра произошло повреждение линии электропередачи на объектах «Оборонэнерго», что привело к перебоям в электроснабжении водозабора и одной из котельных округа. Участники отрабатывали практические навыки локализации аварии, взаимодействие диспетчерских служб и оперативность реагирования бригад. В ходе тренировки были смоделированы все этапы: от получения сигнала диспетчерами до выезда бригад и заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря слаженным действиям персонала и наличию резервных источников питания, перебои с тепло- и водоснабжением потребителей удалось предотвратить. В кратчайшие сроки были задействованы резервные дизель-генераторные установки, которые обеспечили бесперебойную работу критически важных объектов.

Особое внимание в ходе поездки уделено объектам в Печенге, Спутнике и на 19-м километре, которые обслуживаются АО «Мурманэнергосбыт».

В настоящее время на котельной в Печенге в рамках народной программы «На Севере — жить!» реализуется комплексный план модернизации. Он предусматривает установку новых водогрейных котлов с монтажом металлических постаментов и полной обвязкой трубопроводов, пять котлов уже смонтированы, обновление 30-метрового стального газохода с изоляцией, замену двух дымососов и запорной арматуры, ремонт теплообменного аппарата и химическую промывку трех теплообменников сетевой воды и модернизацию систем автоматики с установкой современных приборов учёта.

Кроме того, проектом предусмотрена замена изношенных участков тепловых сетей и поставка дополнительных дизель-генераторных установок для создания резерва мощности и обеспечения автономной работы объектов в нештатных ситуациях. Основной объём мероприятий уже выполнен. Полное завершение всех работ запланировано до конца сентября текущего года. На время ремонта подача тепла и горячей воды в отопительный сезон 2026–2027 годов сохранится в штатном режиме.

Параллельно специалистами «Мурманскводоканала» в Печенге ведётся капитальный ремонт водопроводных сетей. Работы развернуты на участке у домов №7–12 по Печенгскому шоссе. Напомним, в феврале здесь произошла авария. Повреждение тогда устранили оперативно, однако анализ износа показал: точечный ремонт не решит проблему, нужна полная замена трубопровода. Сейчас на этом участке прокладывают трубы из полиэтилена низкого давления — они долговечны и устойчивы к коррозии. Общая протяжённость обновлённого участка — почти 100 метров. Завершить работы планируют в первой половине августа.

«Подготовка к зиме — это основа комфорта и безопасности жителей Мурманской области. Противоаварийные тренировки и своевременное обновление оборудования помогают гарантировать стабильную работу систем жизнеобеспечения даже в суровых погодных условиях Кольского Заполярья. Готовность объектов Печенгского округа к новому отопительному сезону мы держим на постоянном контроле», — подчеркнула глава регионального Минэнерго и ЖКХ Зинаида Середа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571731/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все ещё растут быстрее инфляции
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян не согласятся на «серую» зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 13 копеек, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неполадки в системах отопления МКД и протечка кровли-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять