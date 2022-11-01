Мурманская область готовится ко Дню народного единства

В ноябре в учреждениях культуры региона планируется обширная программа мероприятий для северян всех возрастов. Традиционно в День народного единства в музеях страны проходит акция «Ночь искусств». В нашем регионе акция пройдёт 4 ноября не только в городе Мурманске, но и в Апатитах, Мончегорске, ЗАТО Александровск и других муниципалитетах, а крупнейшими площадками станут областные музеи:

В областном краеведческом музее с 18.00 и до 2.00 посетители смогут принять участие в квестах, играх и мастер-классах, они увидят выступления музыкантов и артистов мурманских театров. А в ночное время у посетителей будет возможность принять участие в автобусных обзорных экскурсиях: традиционной экскурсии по Мурманску и впервые – по маршруту Мурманск – Кола.

С 17.00 и до 23.00 в главном здании областного художественного музея и Культурно-выставочном центре Русского музея северян ждут экскурсии и мастер-классы, кинопоказы и творческие мастерские. Ещё в этот день будет проходить масштабная ярмарка с изделиями мастеров декоративно-прикладного творчества - она будет работать в рамках первого Форума народных мастеров. Яркое событие соберёт умельцев со всей страны для обсуждения вопросов сохранения и развития художественных ремесел и промыслов.

В День народного единства на площади Пять Углов Мурманска также пройдёт концерт творческих коллективов Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова и самодеятельных артистов муниципальных учреждений культуры. Гости смогут поучаствовать в танцевальных и музыкальных мастер-классах, увидеть представления уличного театра и традиционные игры разных народов России, принять участие в спортивных эстафетах и интеллектуальных викторинах и познакомиться с культурным наследием разных этносов через песни, танцы и фольклорные номера, отражающие самобытность разных народов страны.

Как сообщает vk.com/murmanculture, ещё в программе тематических мероприятий ко Дню народного единства: мастер-классы и познавательные часы от областной детско-юношеской библиотеки, квизы и интеллектуальные игры от областной научной библиотеки и насыщенная муниципальная афиша мероприятий.

В общей сложности в праздничные дни в библиотеках, музеях, домах и Дворцах культуры Кольского Заполярья предусмотрено более 100 разноформатных тематических активностей.