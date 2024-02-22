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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.24 08:45

Мурманская область готовится ко Дню защитника Отечества

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области министр культуры Ольга Обухова представила масштабную программу празднования Дня защитника Отечества в Кольском Заполярье.

«Одним из важнейших событий текущего месяца в социокультурной жизни не только нашего региона, но и всей страны станет празднование Дня защитника Отечества. В условиях проведения специальной военной операции этот государственный праздник приобретает особое значение, во время которого мы будем чествовать наших военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», – отметила Ольга Обухова.

Как пишет vk.com/murmanculture, 23 февраля запланирована работа различных тематических площадок для северян всех возрастов, выставка военной техники, передвижная выставка Военно-морского музея Северного флота и полевая кухня в сквере на улице Ленинградской. Концертная программа включает выступления группы «Колотый лед», вокального ансамбля «Прямая связь», творческих коллективов МВД, МЧС и Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота.

Во всех муниципалитетах на всех основных концертных площадках состоятся праздничные концерты с участием самодеятельных творческих коллективов и исполнителей.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271921%2Fwall-139605315_25881

 

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