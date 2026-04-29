Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в молодёжных пространствах «СОПКИ» и учреждениях молодёжной политики всех муниципалитетов региона пройдут около 50 мероприятий. Программу на оперативном совещании 27 апреля представила председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области Мария Чернышева.

«Воспитание молодёжи — это прежде всего опора на традиционные ценности: любовь к Родине и сохранение исторической памяти. Наши ребята уже включены в эту работу наравне со взрослыми — участвуют в патриотических акциях, приводят в порядок памятники, знают имена героев своей семьи», — отметила Мария Чернышева.

«Волонтёры Победы» организуют раздачу георгиевских лент — свыше 40 тысяч — в более чем 76 точках по всему региону. Полный список адресов. Участники акции «Стена Памяти» смогут разместить портреты родственников — участников войны — на тематических стендах в организациях и учреждениях. 9 мая «Бессмертный полк» пройдёт во всех муниципальных образованиях. В Мурманске сбор участников — с 9.00 вдоль домов по проспекту Ленина, №№67 и 80, у пересечения с улицей Комсомольской. Колонна выдвинется от площади Пять Углов к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья» сразу после окончания парада. Студенты и молодёжь — около 500 человек — соберутся справа от основной трибуны. «Движение Первых» проведёт акции «Окна Победы» и «Эхо Победы», а также финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» на базе 80-й Арктической мотострелковой бригады в Алакуртти. В муниципальных этапах игры уже приняли участие свыше двух тысяч школьников.

С 9 по 19 мая Мурманск станет стартовой точкой российско-белорусской экспедиции «Код Непокорённых»: сто молодых лидеров из России и Беларуси пройдут маршрут через города воинской славы.

Информация обо всех мероприятиях — на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566779/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
