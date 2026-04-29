Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в молодёжных пространствах «СОПКИ» и учреждениях молодёжной политики всех муниципалитетов региона пройдут около 50 мероприятий. Программу на оперативном совещании 27 апреля представила председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области Мария Чернышева.

«Воспитание молодёжи — это прежде всего опора на традиционные ценности: любовь к Родине и сохранение исторической памяти. Наши ребята уже включены в эту работу наравне со взрослыми — участвуют в патриотических акциях, приводят в порядок памятники, знают имена героев своей семьи», — отметила Мария Чернышева.

«Волонтёры Победы» организуют раздачу георгиевских лент — свыше 40 тысяч — в более чем 76 точках по всему региону. Полный список адресов. Участники акции «Стена Памяти» смогут разместить портреты родственников — участников войны — на тематических стендах в организациях и учреждениях. 9 мая «Бессмертный полк» пройдёт во всех муниципальных образованиях. В Мурманске сбор участников — с 9.00 вдоль домов по проспекту Ленина, №№67 и 80, у пересечения с улицей Комсомольской. Колонна выдвинется от площади Пять Углов к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья» сразу после окончания парада. Студенты и молодёжь — около 500 человек — соберутся справа от основной трибуны. «Движение Первых» проведёт акции «Окна Победы» и «Эхо Победы», а также финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» на базе 80-й Арктической мотострелковой бригады в Алакуртти. В муниципальных этапах игры уже приняли участие свыше двух тысяч школьников.

С 9 по 19 мая Мурманск станет стартовой точкой российско-белорусской экспедиции «Код Непокорённых»: сто молодых лидеров из России и Беларуси пройдут маршрут через города воинской славы.

