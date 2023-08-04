Мурманская область готовится принять участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

В 2023 году главной выставке страны – ВДНХ - исполняется 84 года. 29 марта вышел Указ Президента России Владимира Путина «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия», в котором он поручил провести её на ВДНХ.

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года выставка станет главным местом демонстрации важнейших достижений разных регионов страны. Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут представители субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, крупнейших корпораций, общественных организаций и зарубежных стран. В рамках проведения выставки-форума запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область в числе прочих субъектов готовится принять участие в Международной выставке-форуме «Россия». В Москве будет представлен промышленный, образовательный, культурный потенциал нашего региона, отображена самобытность Кольского Заполярья.

ВДНХ — это визитная карточка России, масштабное многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. С момента открытия в 1939 году выставка была территорией демонстрации передовых достижений страны. Эта традиция продолжается и в наши дни. Подробнее о различных площадках, мероприятиях и проектах ВДНХ можно узнать на официальном сайте.

Фото (РИА «Новости», Рамиль СИТДИКОВ): https://gov-murman.ru