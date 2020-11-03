Мурманская область и четыре региона западной Арктики объединились для создания научно-образовательного центра

Мурманская область выступает в консорциуме с Архангельской областью, Республиками Карелия и Коми и Ненецким автономным округом для подачи заявки на создание арктического научно-образовательного центра в рамках конкурса, объявленного федеральным Министерством науки и высшего образования.

На совещании о потенциале межрегионального взаимодействия в рамках деятельности научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что НОЦ рассматривается как совокупность технологических проектов. Результатом деятельности таких центров должны стать объём продукции, количество новых рабочих мест, запущенных производств и объём средств, инвестированных в научно-исследовательские разработки.

Мурманская область является флагманским участником работы по созданию арктического научно-образовательного центра. В 2020 году регион получил уникальный набор льгот и преференций для компаний, планирующих реализацию своих инвестиционных проектов на территории области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, спектр отраслей экономики, в которых ведётся работа с инвесторами, охватывает практически все ключевые отрасли региона. Проекты являются новыми высокотехнологичными производствами. В ходе их реализации будет создано свыше 20 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Общий объём инвестиций оценивается свыше 600 млрд рублей.

«К моменту окончания реализации инвестиционных проектов компаниям потребуется широкий пул специалистов в различных отраслях, и наша главная задача – создать все необходимые условия для их профессиональной подготовки, – подчеркнул Андрей Чибис. – Мы рассчитываем, что консолидация Мурманской области с другими регионами западной Арктики позволит локализовать конкретные научные исследования и внедрить их в практическую плоскость».