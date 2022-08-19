Мурманская область и ДНР продолжают налаживать экономические связи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области с рабочим визитом находится бизнес-миссия из Донецкой Народной Республики во главе с первым заместителем министра промышленности и торговли ДНР Юрием Никоноровым.

На совещании, которое состоялось вчера под руководством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, гостям рассказали об инвестиционной и туристической привлекательности региона, о его промышленном потенциале.

«Промышленность является основной отраслью экономии как для нашего региона, так и для Донецкой Народной Республики. У крупных компаний, среднего и мелкого бизнеса есть взаимные интересы. По некоторым направлениям мы уже ведём активную работу. Сегодня мы обсудили возможности по поставкам продукции в Кольское Заполярье», – отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Юрий Никоноров подчеркнул, что Мурманская область уже находится в списке деловых партнёров ДНР.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество было не только продолжено, но и существенно расширено. Нам есть что предложить северянам в самых разных сферах производства», – прокомментировал первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, сегодня гости посетят некоторые компании Мурманской области, где на месте смогут ознакомиться с производством и детально обсудить проекты сотрудничества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/