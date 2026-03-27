Мурманская область и Индия расширяют сотрудничество в сфере туризма: деловые миссии проходят одновременно в двух странах

Мурманская область активизирует международное сотрудничество с Индией в сфере туризма. В эти дни серия деловых переговоров между представителями Заполярья и индийскими партнерами проходит сразу на нескольких площадках в двух странах.

В столице Индии министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор приняла участие в деловой бизнес-миссии, организованной Комитетом по туризму города Москвы. В рамках концепции межрегиональных путешествий «Москва+» и совместного проекта «Путешествие к русскому чуду» глава ведомства провела серию B2B-переговоров и презентовала туристический потенциал Кольского Заполярья индийским туроператорам, специализирующимся на выездном туризме. Важным событием стала встреча в Министерстве туризма Индии при участии представителей Минэкономразвития РФ и Мостуризма. Стороны обсудили перспективы российско-индийского партнерства в сфере туризма, включая возможность организации тематического «Русского дня» в Дели и участия в нём в том числе представителей Мурманской области.

«О нашем регионе в Индии хорошо знают, во многом благодаря ознакомительным турам и блогерам. С точки зрения зимнего туризма Мурманская область находится в топе предпочтений, многие туристы из Индии хотят познакомиться с Арктикой именно здесь», - отметила министр Марта Говор.

Параллельно с 23 по 27 марта в Мурманской области проходит реверсная бизнес-миссия из Республики Индия. Поездка организована региональным Центром поддержки экспорта. В составе делегации представители трех индийских туркомпаний. Вчера состоялось главное B2B-мероприятие визита: переговоры потенциальных партнеров из Индии с местными туроператорами. С приветственным словом к участникам обратились руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина и представитель регионального министерства туризма и предпринимательства Денис Мальцев.

«Благодаря этой бизнес-миссии мы имеем возможность представить туристический потенциал региона, красоты нашей природы и организовать прямые деловые переговоры с компаниями, заинтересованными в сотрудничестве», - подчеркнула Анастасия Тютина.

Денис Мальцев выразил уверенность, что каждый, кто хоть раз побывал на Севере, непременно захочет сюда вернуться, и вручил участникам индийской делегации уникальный региональный сувенир «Паспорт Полярника» - для будущих новых путешествий по Мурманской области.

Как отметили представители индийских туристических компаний, современный турист из Индии все чаще стремится отойти от традиционных направлений и ищет новый опыт отдыха. Мурманская область – с ее уникальными природными явлениями и разнообразием активностей и аттракций – идеально соответствует этим запросам. Индийские туроператоры выразили готовность заключать соглашения с местным бизнесом, активно продвигать направление на своем рынке и оказывать поддержку в формировании туристических пакетов.

В течение ближайших дней участники бизнес-миссии также изучат региональную практику оказания туристических услуг и ключевые локации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564539/#&gid=1&pid=15

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
