Мурманская область и китайская компания «New New Shipping Line» подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок через порт Мурманск

29 сентября в Москве состоялась деловая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с председателем китайской судоходной компании «New New Shipping Line» Фан Юсинь и генеральным директором Ке Цзинь.

Её итогом стало подписание соглашения о намерениях, которое открывает новые перспективы для развития контейнерных грузоперевозок через порт Мурманск.

Этот шаг стал продолжением переговоров, в ходе которых стороны детально обсудили уникальный логистический потенциал Мурманска как незамерзающего порта и ключевого узла в Арктике. Подписанный документ конкретизирует направления партнёрства и сосредоточен на двух основных задачах: организации регулярных контейнерных перевозок и реализации совместных проектов по развитию портовой инфраструктуры для увеличения грузооборота.

Для достижения этих целей правительство Мурманской области берёт на себя обязательства по созданию необходимых условий для бесперебойной работы грузопотоков. Кроме того, регион обеспечит комплексное сопровождение проекта во всех органах власти и ресурсоснабжающих организациях.

«Уверен: это сотрудничество не только даст новый импульс развитию порта Мурманск, но и укрепит роль Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь, как ключевого маршрута для международной торговли и экономического взаимодействия между странами», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Со своей стороны, «New New Shipping Line» подтвердила готовность обеспечить регулярные заходы своих судов в порт Мурманск и активно продвигать его возможности для морских контейнерных перевозок.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «New New Shipping Line» – китайская контейнерная судоходная компания, активно работающая в Арктике с 2023 года. В июне 2025 года стало известно о создании совместного предприятия между «New New Shipping Line» и Госкорпорацией «Росатом» для строительства контейнеровозов для Северного морского пути.

