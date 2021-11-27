Мурманская область и Национальная транспортная компания подпишут долгосрочное соглашение о социально-экономическом партнерстве. Такие договоренности были достигнуты 26 ноября на первой встрече губернатора Андрея Чибиса с новым руководителем АО «НТК» Михаилом Кузнецовым.

Открывая встречу Андрей Чибис поздравил Михаила Кузнецова с назначением на должность генерального директора компании.

«Для нашей компании Мурманск – особый регион. У нас семь портов, и один из двух самых крупных и самых важных, которые формируют лицо компании, находится здесь, в Мурманске. Поскольку мы существуем не в безвоздушном пространстве, нам очень важно быть встроенными в интересы региона, в его жизнь. И в этом вопросе ключевым партнером для нас является администрация области. Мы на своем опыте чувствуем, что инвесторам здесь рады, мы ценим такое отношение, которое помогает нам развивать здесь производство. В свою очередь, Группа «НТК» всегда участвовала и будет участвовать в социально-экономической жизни области. Наше сотрудничество с региональной администрацией многие годы было конструктивным и взаимовыгодным. И я уверен, что так должно продолжаться и дальше», – сказал генеральный директор АО «НТК» Михаил Кузнецов.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Национальную транспортную компанию за инвестиции в развитие области, в том числе в благоустройство и поддержку спорта.

«Надеюсь, эти инвестиции будут продолжаться, потому что такая социальная поддержка качества жизни людей принципиально важна», – подчеркнул глава региона и предложил закрепить соглашением о долгосрочном сотрудничестве направления дальнейшего взаимодействия в социально-экономической сфере.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Михаил Кузнецов назначен генеральным директором АО «Национальная транспортная компания» в ноябре 2021 года. Михаил Кузнецов окончил физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в первой половине 1990-х годов работал в банковской сфере. В 1995-2003 годах являлся депутатом Госдумы РФ, заместителем председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 2004-2009 годах Михаил Кузнецов был губернатором Псковской области, затем с 2013 по 2018 год руководил Сибирской генерирующей компанией. С 2020 года Михаил Кузнецов является членом Совета директоров АО «СУЭК».