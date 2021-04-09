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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 16:30

Мурманская область и Общенациональный союз индустрии гостеприимства заключили соглашение о сотрудничестве

В Мурманске в рамках открытия полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась церемония подписания соглашения в сфере развития туризма между правительством Мурманской области и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и президент ОСИГ Грант Бабасян.

Заключенное соглашение предусматривает тесное сотрудничество сторон, направленное на укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества, содействие в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», увеличение турпотока на Кольский Север, повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг, а также создание условий для подготовки квалифицированных кадров в туристической отрасли.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, подписанный документ позволит реализовать новые совместные турпроекты, в том числе на международной арене, и повысить туристическую привлекательность Мурманской области.

«Туристы все активнее едут на Крайний Север. Только за зимний период, по предварительным подсчетам, более ста тысяч человек посетили Мурманскую область. Это больше, чем до пандемии. При этом одновременно с увеличением количества гостей важно, чтобы повышалось качество сервиса. И, уезжая из нашего региона, у туристов было желание вернуться и привезти к нам своих друзей и близких», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, президент ОСИГ Грант Бабасян поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за теплый прием и подтвердил готовность развивать сотрудничество с регионом в сфере арктического туризма и индустрии гостеприимства. Он также отметил, что регион и Союз уже ведут активную работу в сфере автомобильного туризма.

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