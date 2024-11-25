Мурманская область и Республика Беларусь будут сотрудничать в сфере привлечения инвестиций

Специализированные организации по работе с инвесторами — Корпорация развития Мурманской области и Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций. Церемония подписания двустороннего соглашения состоялась в рамках визита делегации правительства Мурманской области в Минск во главе с губернатором Андреем Чибисом 22-23 ноября.

Соглашение подразумевает взаимовыгодное сотрудничество в целях информационного обмена и содействия в привлечении инвестиций, а также организации деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области и Республики Беларусь. Свои подписи в документе поставили генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса и директор Национального агентства инвестиций и приватизации Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Красовский.

«Соглашение о сотрудничестве с коллегами из Республики Беларусь заключается в продолжение уже начатой работы с этой страной. Мы подготовили инвестиционные предложения региона и вместе с коллегами через Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития распространением их среди белорусских компании, прорабатываем в составе команды правительства крупный инвестиционный проект по созданию терминала на территории Мурманской области. Сотрудничество в сфере инвестиционного развития с коллегами из Национального агентства инвестиций – следующий закономерный этап деятельности», – сказал Артём Кукса.

В частности, в рамках заключенного соглашения Корпорация развития Мурманской области планирует на регулярной основе делиться опытом реализации инфраструктурных проектов с помощью механизма государственно-частного партнерства.

«В Мурманской области накоплен большой практический опыт в реализации инфраструктурных проектов через механизм ГЧП в различных сферах, наши инициативы ГЧП пересекаются с уже реализуемыми проектами Мурманской области. Поэтому нам ценен опыт коллег», – сказал Дмитрий Красовский.

На данный момент в Мурманской области реализуются сразу несколько проектов ГЧП, в том числе по переработке отходов, строительству аквапарка, модернизации систем теплоснабжения, отмечает Корпорация развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/