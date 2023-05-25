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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.23 14:40

Мурманская область и Республика Беларусь будут совместно развивать инфраструктуру обслуживания карьерной техники в нашем регионе

Соответствующее соглашение подписано сегодня губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» - управляющей компании «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергеем Никифоровичем в присутствии премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита белорусской делегации в регион. 

«Соглашение включает в себя строительство фирменного регионального ремонтно-сервисного центра «БЕЛАЗ» в Мурманской области, создание высокопроизводительных рабочих мест в Апатитах, а также развитие современной сферы обслуживания карьерной техники на территории региона. Кроме того, важен образовательный фактор: сегодня на базе филиала МАГУ в Апатитах состоится открытие учебной аудитории «БЕЛАЗ», созданной совместно с ООО «Автотехинмаш» – официальным представителем ОАО «БЕЛАЗ». Здесь смогут проходить практическое обучение студенты и специалисты, эксплуатирующие карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» с использованием технических комплексов, стендов и технологий виртуальной реальности. Такие договоренности были достигнуты по итогам визита нашей делегации в Республику Беларусь в прошлом году», – подчеркнул по итогам церемонии Андрей Чибис. 

«Сервис «БЕЛАЗ» есть в Мурманской области и сейчас, но он текущий, гарантийный. Соглашение позволит увеличить глубину ремонта. К примеру, если нужно капитально отремонтировать узлы или агрегаты», – прокомментировал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Соглашение также предусматривает совместную деятельность в сфере экологической политики и социальной сферы. 

«Как и для многих отечественных производителей, закрытие внешних рынков и ограничения на покупку отдельных комплектующих стали для нас хорошей встряской. Нам пришлось оперативно адаптироваться к новым вызовам. И, полагаю, что это неплохо у нас получилось. На сегодняшний день, помимо классических дизельных самосвалов, «БЕЛАЗ» готов предложить карьерные самосвалы с различными техническими решениями и видом топлива, в частности, самосвалы, работающие на сжиженном природном газе, дизель-троллейвозы, технику на аккумуляторных батареях и с гибридной схемой работы, чтобы наш клиент смог выбрать наиболее оптимальное решение под свои требования», – отметил Сергей Никифорович. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, белорусский автозавод создаёт карьерную технику для работы в разных климатических условиях. Техника компании активно используется в Мурманской области в сфере горнодобывающей и строительной промышленности: порядка 300 «БЕЛАЗов», в том числе особо большой грузоподъёмности, работают на горнодобывающих предприятиях Мурманской области – АО «Ковдорский ГОК», Кировский филиал АО «Апатит», АО «Оленегорский ГОК».   

 

Фото: https://gov-murman.ru

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