Мурманская область и Республика Беларусь расширяют промышленную кооперацию и туристический обмен

В Мурманске состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь. Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономических связей, перспективы взаимодействия в сфере промышленности и туризма, а также развитие межмуниципальных контактов. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Светлана Панфилова и первый заместитель председателя Минского горисполкома Александр Комендант.

Как отметила вице-губернатор, внешнеторговый оборот региона с Республикой Беларусь демонстрирует устойчивый рост. Основу экономического взаимодействия по-прежнему составляют поставки техники и оборудования для нужд Мурманской области. Ключевыми партнерами выступают крупнейшие белорусские производители, такие как БЕЛАЗ, МАЗ и холдинг «Амкодор», чья продукция широко востребована горнопромышленным комплексом, коммунальными службами и транспортной отраслью. Важным этапом сотрудничества стал переход от прямых поставок к созданию сервисной инфраструктуры: в Апатитах успешно функционирует профильный Центр технической поддержки, обеспечивающий обслуживание парка карьерной техники.

Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами стороны развивают и образовательное направление. В рамках визита делегации Республики Беларусь в Мурманскую область был подписан договор о сотрудничестве между Апатитским политехническим колледжем и официальным представителем белорусского производителя техники. Документ предусматривает совместную подготовку специалистов, которые смогут профессионально эксплуатировать и обслуживать современную технику.

«Рост товарооборота подкрепляется реальными проектами. Мы не только обновляем парк техники, необходимой для развития промышленности и городского хозяйства, но и создаем условия для её качественного обслуживания, включая подготовку профессиональных кадров в наших учебных заведениях. Параллельно продолжается активная работа по укреплению связей в сфере туризма», — прокомментировала итоги встречи Светлана Панфилова.

Участники рабочей группы также отметили, что по итогам 2024 года туристический поток из Республики Беларусь вырос на 35%, чему способствует наличие прямого авиасообщения между Мурманском и Минском. На сегодняшний день туристы из Беларуси занимают одну из лидирующих позиций по численности среди иностранных гостей региона.

В свою очередь, Александр Комендант подтвердил заинтересованность белорусской стороны в дальнейшем обновлении парка общественного транспорта Мурманска, отметив, что техника МАЗ уже успешно эксплуатируется на городских маршрутах. Также первый заместитель председателя Минского горисполкома предложил расширить социальное взаимодействие, сделав доступными для жителей Заполярья программы качественного санаторно-курортного лечения в Беларуси.

«Мы готовы продавать то, что востребовано горнодобывающими предприятиями в Мурманской области. И первый транспорт, который нас встретил, это был низкопольный МАЗ, мы видим и наши троллейбусы в Мурманске. Безусловно, намерены обсуждать дальнейшее обновление транспортных средств для нужд северян», – сказал Александр Комендант, отметив, что впервые посетил областной центр, сердце Арктики, и почувствовал настоящую зиму.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557629/#&gid=1&pid=1