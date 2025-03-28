Мурманская область и Республика Саха (Якутия) обменялись опытом в области дорожного хозяйства, адаптированного к условиям сурового климата

Вчера в рамках мероприятий МАФ «Арктика – территория диалога» заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова встретилась с министром транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимиром Сивцевым.

Главы профильных министерств обменялись опытом достижений федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», включенного в национальный проект «Безопасные качественные дороги», обсудили ключевые мероприятия нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участники встречи также поделились уникальным опытом осуществления дорожных работ в условиях сурового климата арктических регионов, выявляя общие проблемы и пути их решения.

Владимир Сивцев акцентировал внимание на привлекательности общественного транспорта региона, его стильное брендирование, оценил значительные достижения региона в обновлении общественного транспорта и подчеркнул значительный вклад в улучшение комфорта и качества пассажирских перевозок для жителей и гостей Мурманской области.

Кроме этого, руководители министерств обсудили опыт организации межмуниципальных перевозок автомобильным и воздушным транспортом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/