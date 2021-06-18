Мурманская область и Росрыболовство обсудили общие подходы в развитии рыбохозяйственного комплекса региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков принципиально поддержал видение правительства Мурманской области относительно плана стратегического развития рыбохозяйственного комплекса региона. Основные мероприятия плана были озвучены вчера на заседании территориального рыбохозяйственного совета, которое совместно провели глава Росрыболовства и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ключевые задачи развития комплекса представил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов. В числе основных глава ведомства обозначил развитие портовой инфраструктуры, в том числе связанной с перевалкой и переработкой рыбы и обслуживанием рыбопромысловых судов, а также поддержку предприятий аквакультуры.

«Я считаю правильным ваше предложение сконцентрироваться на портовой инфраструктуре, в том числе связанной с судоремонтом, – подчеркнул Илья Шестаков. – И, конечно, развитие аквакультуры – это дополнительная возможность производства тех объёмов рыбной продукции, которые мы можем не добывать естественным путём».

Как подчеркнул Илья Шестаков, стратегия развития рыбохозяйственного комплекса региона должна кроме того включать вопросы, связанные с развитием любительского рыболовства, спасательного флота, отраслевой науки и вопросы, связанные с подготовкой квалифицированных кадров.

Участники заседания обсудили также основные показатели работы отрасли за четыре года, новые возможности для рыбаков с учетом изменений федерального законодательства, реализацию в регионе проекта «Наша рыба» и другие вопросы. С учётом неблагоприятного прогноза по коронавирусу губернатор Андрей Чибис обратился к рыбопромышленникам и рыбопереработчикам региона с призывом ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений на рыбопромысловых судах и предприятиях отрасли.

«Учитывая то, что коллективы у вас большие, убедительная просьба максимально мобилизационно прививать и перейти в жесткий режим соблюдения всех ограничений. Просьба ко всем отнестись к этому самым серьезным образом – для того, чтобы не затормозить работу и не допустить вспышек, вводить жесткие режимы у себя на переработке и на судах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также 17 июня перед началом заседания состоялась двусторонняя встреча губернатора Мурманской области и руководителя Росрыболовства. Андрей Чибис и Илья Шестаков обсудили в том числе совместную работу по совершенствованию законодательства в части прибрежного рыболовства и задачи по дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса региона

«Безусловно, Мурманск играет основополагающую роль на Северном бассейне, поэтому мы большое внимание уделяем законодательным инициативам, чтобы рыбохозяйственный комплекс региона развивался и рыбаки без излишних административных барьеров могли доставлять свежую и охлажденную рыбу на прилавки и на перерабатывающие заводы», – подчеркнул Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства напомнил, что с помощью программы инвестквот в регионе строятся рыбоперерабатывающие заводы, значительная часть уже введена в эксплуатацию.

«Считаем, это неплохой толчок для того, чтобы развивать глубокую переработку рыбы. На это мы и нацелены. В Мурманской области хороший инвестиционный климат, значит, будут приходить новые инвесторы, – сказал Илья Шестаков. – Поэтому дальнейшая динамика развития рыбохозяйственного комплекса региона будет положительной, и темпы будут нарастать».

Андрей Чибис поблагодарил Федеральное агентство по рыболовству и лично главу ведомства за поддержку региона. Губернатор отметил конструктивную работу с Росрыболовством и по внесению поправок в области прибрежного рыболовства, и по подготовке законопроекта о возможности рыбакам-любителям реализовывать свой улов.

«Плотная работа Мурманской области с федеральным агентством, которая ведется в режиме онлайн, позволяет не только решать острые проблемы, но и развивать рыбопромышленный комплекс. А он является одним из ключевых для нашей экономики», – подчеркнул Андрей Чибис.