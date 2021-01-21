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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.21 08:30

Мурманская область и «Россети Северо-Запад» заключили соглашение о сотрудничестве на 10 лет

Правительство Мурманской области и компания «Россети Северо-Запад» заключили соглашение по тарифному регулированию. Оно актуализирует заключенное в июне 2019 года соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса. Подписи под документом вчера поставили глава «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Срок действия соглашения – до конца 2030 года.

Сотрудничество сторон направлено на развитие долгосрочных подходов в области тарифного регулирования, повышение качества и эффективности передачи электроэнергии.

Новое соглашение предусматривает возможность сохранения достигнутой компанией экономии и направление ее на развитие электросетевой инфраструктуры в соответствии с инвестиционной программой, в том числе на реализацию концепции «Цифровая трансформация – 2030». Объём инвестиций на развитие электросетевого комплекса «Россети Северо-Запад» увеличивается с планируемых 3 до 8 миллиардов рублей.

Инвестиционная деятельность «Россети Северо-Запад» в Мурманской области связана с реализацией проектов по развитию Арктической зоны, ТОР «Столица Арктики», техническим присоединением потребителей.

«В наших погодных условиях надёжность электроснабжения требует постоянного обновления и инвестиций в модернизацию. Я благодарю наших партнеров «Россети Северо-Запад» за чёткую планомерную работу по повышению надёжности сетей. А также за оперативную реакцию и отзывчивость, поскольку реализация инвестпроектов в Мурманской области требует быстрого подключения к энергоснабжению. Регион, в свою очередь, гарантирует сетевой компании предсказуемость тарифных решений и плановой выручки на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Андрей Чибис.

В 2020 году «Россети Северо-Запад» снизили среднее время и частоту отключений электроэнергии на 45% и 31% по сравнению с 2017 годом. Компания выполнила все необходимые мероприятия ремонтной программы объемом 507 млн рублей, в срок получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. В 2021 году финансирование ремонтной кампании увеличится до 570 млн рублей.

«Подписанный документ – результат конструктивного сотрудничества с правительством Мурманской области. Благодаря долгосрочному регулированию и экономически обоснованным тарифам мы сможем планировать нашу работу по развитию электросетевого комплекса региона на годы вперед. Результатом этого станет повышение надёжности электроснабжения потребителей и рост инвестиционной привлекательности региона», – заключил Артём Пидник.

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