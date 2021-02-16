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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 12:45

Мурманская область и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Москве правительство Мурманской области и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и президент РАН Александр Сергеев.

Цель двустороннего соглашения – взаимодействие Мурманской области и РАН по вопросам научно-технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности, в том числе касающейся реализации программ и проектов региона в части социально-экономического и научно-технического развития.

«Хочу искренне поблагодарить президента РАН Александра Сергеева за поддержку. В Мурманской области сегодня есть ключевая инфраструктура для развития региона. Это и Кольский научный центр с огромнейшим опытом, и крупнейшие высокотехнологичные предприятия, и уникальный льготный режим для инвестирования, – отметил Андрей Чибис. – Эти три составляющих позволяют рассчитывать на то, что наука будет активно участвовать в поиске новых решений, которые будут трансформироваться в технологии и обеспечивать рост экономики российской Арктики».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил, что благодаря сотрудничеству с РАН появится возможность активизировать научную повестку и помочь молодым учёным со всей страны сделать Арктику ещё более доступной.

«Сегодня с Андреем Чибисом приняли решение, что такие рамочные соглашения мы будем насыщать конкретными проектами. С Мурманской областью у нас действительно много точек пересечения и взаимных интересов, – подчеркнул Александр Сергеев. – Это вопросы, связанные с экологией, так как сейчас такая повестка у всех на слуху. Вопросы, связанные с разведкой полезных ископаемых. И, наконец, интересный момент, связанный с арктическим расположением области и проектами по освоению Арктики».

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