Мурманская область и Ростуризм подписали соглашение об информационной поддержке

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подписали двухстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. Церемония состоялась в селе Териберка.

«Это соглашение о продвижении Арктического туризма внутри нашей страны и за ее пределами. У многих есть ощущение, что север – это далеко. Мурманская область уникальна тем, что это самый близкий, доступный и уютный север и важно об этом рассказать», – пояснил губернатор цель соглашения.

В рамках рабочей поездки в Кольское Заполярье, цель которого – знакомство с туристическими возможностями региона, Зарина Догузова посетила Териберку. Глава Ростуризма познакомилась с ключевыми достопримечательности поморского села и планами по его развитию. Презентацию провел советник губернатора Мурманской области Михаил Кудряшов.

Концепция предполагает социально-экономическое развитие поселения, включая формирование разноплановых туристических маршрутов, соответствующей инфраструктуры и появление новых объектов, объединенных дизайн-кодом территории.

Как подчеркнула руководитель Ростуризма, арктический туризм по всему миру растет опережающими темпами. Между тем, у России есть своя Арктика, которая гораздо ближе, чем кажется – это Мурманская область, где Баренцево море, одно из самых красивых явлений природы – северное сияние, невероятная по красоте величественная природа, культура северных народов.

«Нам, конечно, нужны единые стандарты и подходы во всех северных регионах. Необходимо системно заниматься развитием инфраструктуры, продвижением бренда арктических регионов, и, конечно же, снимать законодательные ограничения. Вместе с тем, все это нужно делать аккуратно, системно поэтапно, так, чтобы сохранить хрупкую арктическую природу, и в тоже время сделать ее доступнее для путешественников по всему миру», – прокомментировала Зарина Догузова итоги поездки.