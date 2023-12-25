Мурманская область и «Сбер» будут сотрудничать по открытию в регионе школы цифрового искусства

В День Мурманской области на выставке «Россия», 22 декабря, было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и АО «Сбербанк России». Подписи под документом поставили вице-губернатор Елена Дягилева и директор Центра индустрии образования Сбербанк Наталья Журавлева.

Основная цель соглашения – консолидация усилий и установление долгосрочных партнерских отношений для создания в Мурманской области Центра цифрового искусства «Муза». В рамках сотрудничества планируется сформировать пул специалистов и преподавателей, а также разработать и реализовать специализированные образовательные программы для их повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Центр станет первым подобным пространством в регионе.

«Наша ключевая задача – формировать комфортную образовательную среду в Мурманской области, чтобы юные северяне имели как можно большее число возможностей для самореализации. Школа цифрового искусства «Муза» уже зарекомендовала себя, как мощная площадка для освоения и разработки передовых технологий и сервисов. Подписанное соглашение – первый шаг для старта работы центра творческих профессий и запуска ещё одного драйвера креативных индустрий в нашем регионе», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, основной профиль Центра «Муза» – реализация образовательных программ в сфере креативных индустрий на пересечении искусства и технологий. В рамках работы школы юные россияне могут освоить, например, азы AR/VR-разработки, саунд-дизайна и других актуальных направлений.

Фото: https://gov-murman.ru