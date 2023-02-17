Мурманская область и «Сбер» будут сотрудничать в сфере развития искусственного интеллекта

Правительство Мурманской области и «Сбер» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию в регионе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин.

«Сбер» – наш ключевой партнер, мы давно и плодотворно взаимодействуем по всем направлениям, касающимся развития финансовых сервисов и обслуживания жителей региона, инвестиционных проектов. Уверен, что и далее продолжим их активно реализовывать, в том числе и в цифровой сфере», – подчеркнул Андрей Чибис.

Документ, в частности, нацелен на стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности и создание качественных и передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории Мурманской области. Соглашение предполагает, например, проведение исследований и пилотирования моделей машинного обучения, применимых в том числе в сферах здравоохранения, транспорта, строительства и защиты окружающей среды.

«Руководство Мурманской области активно внедряет инновации в своей деятельности и живо интересуется цифровыми технологиями для их использования на благо жителей региона. «Сбер», будучи вовлечённым в развитие искусственного интеллекта в масштабах всей страны, готов предложить множество своих решений на основе ИИ. Уверен, они будут способствовать развитию различных отраслей региональной экономики и в конечном итоге повысят качество жизни людей», – подчеркнул Александр Ведяхин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме правительство Мурманской области заключило соглашение со «Сбербанком» и договорились развивать сотрудничество, направленное на решение задач социально-экономического развития Кольского Севера, а также в финансово-кредитной сфере. В рамках сегодняшней встречи Андрей Чибис и Александр Ведяхин также обсудили совместные социальные и инвестиционные проекты «Сбера» и правительства региона.

Фото: https://gov-murman.ru