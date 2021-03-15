Мурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Мурманской области и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития и цифровизации региона. Документ подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Благодаря системной работе на территории Мурманской области продолжат своё развитие важные компоненты Образовательной инициативы «Яндекса»: «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей», а также программа профессионального развития педагогов «Я Учитель».

Большой интерес у мурманских старшеклассников и их родителей вызвал проект «Яндекс.Лицей», направленный на подготовку будущих IT-кадров. С 2020 года он работает на двух площадках: на базе Центра Управления регионом и в Мурманском арктическом университете. В этом учебном году в «Яндекс.Лицее» обучается 40 школьников.

«Одна из наших площадок «Яндекс.Лицея» – Центр управления регионом. Здесь мы соединили в одном месте практическое применение технологий, «то, как это работает», и возможность для детей, приходящих сюда же в Лицей, непосредственно погрузиться в эту среду с наглядными примерами. Этот проект у нас, что называется, «летает». Уверен, что и другие образовательные проекты «Яндекса» найдут себе в регионе более широкое применение», – отметил в ходе встречи Андрей Чибис.

Учителя Мурманской области активно осваивают современные цифровые инструменты и образовательные ресурсы. Так, 1,5 тысячи педагогов и почти 26 тысяч учеников уже подключены к бесплатной цифровой платформе Яндекс.Учебник, которая предназначена для обучения школьников 1–7 класса русскому языку, математике и окружающему миру.

Новое направление – программа «Я Учитель», которая помогает педагогам освоить навыки, необходимые в современной образовательной среде. На сайте проекта учителям региона будут доступны бесплатные лекции, вебинары, курсы и тематические статьи. Уже сегодня мурманские преподаватели смогут принять участие в бесплатной онлайн-диагностике педагогических компетенций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, взаимодействие между компанией «Яндекс» и правительством Мурманской области осуществляется с 2019 года, и число сфер сотрудничества продолжает расти. Так, по итогам встречи в прошлом году достигнуты договоренности о совместных проектах в образовании, транспортном обслуживании и информационном взаимодействии.

Помимо «Яндекс.Лицея» в регионе реализуется проект «Яндекс.Транспорт», позволяющий отслеживать движение общественного транспорта в приложении и получать информацию о перекрытии по погодным условиям проезда по дорогам в регионе. Кроме того, осуществлена интеграция регионального туристического портала с «Яндекс.Афишей».