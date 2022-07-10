Мурманская область имеет длительный, позитивный опыт развития кино - заместитель губернатора Елена Дягилева выступила спикером сессии «Модели работы по развитию киноиндустрии в регионах»

Сессия «Модели работы по развитию киноиндустрии в регионах» прошла в рамках деловой программы фест-форума «Российская креативная неделя, который проходит в эти дни в Москве.

Сегодня тренд на региональное кино получает дополнительное развитие. Это обусловлено рядом причин, в том числе и уходом крупных игроков с российского рынка. Поиски новых тем отечественными продюсерами и онлайн-платформами, доступность высокотехнологичных решений для создания качественного контента сделали кинематографистов регионов России реальными участниками «большого кино». В рамках сессии «Модели работы по развитию киноиндустрии в регионах» участники обсудили эффективные бизнес-модели регионального кинопроизводства и точки роста этой индустрии, пути консолидации усилий бизнеса и творчества, роль креативных кластеров в экономической модели развития региона и другие актуальные вопросы. Модератором мероприятия выступил Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Союза кинематографистов России.

«Мурманская область имеет длительный, позитивный опыт развития кино, но до недавнего времени эта креативная индустрия не рассматривалась как генератор экономического роста региона. В последние годы правительство Мурманской области внедряет пакет мер целевой, планомерной и системной государственной поддержки субъектов кинопроизводства», – подчеркнула во время своего выступления вице-губернатор Елена Дягилева.

Экспертам отрасли, коллегам из других регионов страны и слушателям сессии заместитель губернатора рассказала о задачах, которые ставит перед собой правительство Мурманской области. Так, наряду с продолжением работы по привлечению непосредственных инвестиций и развитию регионального кино будет уделено значительное внимание секторам малого и среднего предпринимательства, обеспечивающим съёмочный процесс. Формирование креативной экономики уже способствует росту количества и качества регионального кинопродукта, а также позитивно сказывается на развитии культурной среды и инфраструктуры.

«Помимо вклада в экономику региона, формирование креативной индустрии обеспечивает также новыми рабочими местами наше население, повышает их качество жизни, даёт возможность северянам найти себя в интересных профессиях, – отметила Елена Дягилева. – Локейшн-туры для режиссёров и продюсеров, гранты для реализации проектов молодыми кинематографистами Мурманской области, поддержка фестивального движения – киноиндустрия – это потенциал для каждого региона, каждого муниципалитета и каждого населённого пункта».

Вице-губернатор также подчеркнула позитивное влияние индустрии на развитие туризма, приведя в пример ленту, ставшей своеобразной точкой отсчёта, – «Левиафан» Андрея Звягинцева. Сразу после выхода фильма из малоизвестного отдалённого поселения Териберка превратилась в одну из главных туристических точек области. Сейчас аналогичная тенденция наблюдается в отношении кировско-апатитского района после съёмок популярного сериала «Полярный», два сезона которого вышли на канале «ТНТ».

«Кольское Заполярье часто становилось площадкой для съёмок. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «72 метра», «К-19», «Скандинавский форсаж» – это далеко не весь список лент, снятых в Мурманской области. Конверсия от рибейтов и демонстрация красоты севера на широком экране гораздо выше привычных методов продвижения территорий. Поэтому объём средств из областного бюджета на рибейты ежегодно увеличивается. В 2022 году на данные цели уже выделено 15 млн рублей», – поделилась Елена Дягилева.

В завершении выступления вице-губернатор вручила модератору сессии Дмитрию Якунину книгу «Мурманское кино» Дмитрия Ермолаева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, наряду с успешным опытом развития креативной индустрии в Кольском Заполярье своими наработками и идеями поделились представители Калининградской и Тюменской областей, Пермского края, Республики Саха (Якутии) и Республики Бурятия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/