Мурманская область имеет самую развитую цифровую инфраструктуру в Арктической зоне не только России, но и всей нашей планеты - Александр Логинов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с вице-президентом «Ростелекома» Александром Логиновым, в ходе которой стороны подвели итоги совместной работы в 2023 году и выделили приоритетные направления дальнейшего цифрового сотрудничества.

«У нас с «Ростелекомом» сложились партнёрские взаимоотношения. И главным для нас являются вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жителей. Мы с вами продвинулись с точки зрения построения системы видеонаблюдения, уверен, что в дальнейшем мы будем продолжать её развивать, так же, как и цифровизацию региона в целом», – сказал Андрей Чибис, открывая встречу.

На протяжении многих лет «Ростелеком» реализует крупные проекты в Кольском крае. В 2023 году этот список пополнили не только запуск городской системы видеонаблюдения, но и интеграция существующих камер в региональную систему общественного видеонаблюдения и аналитики. Вся информация поступает и хранится в арктическом центре обработки данных компании, что обеспечивает надёжность и безопасность.

Кроме того, в Мурманской области реализуется пилотный проект «Безопасная школа» по подключению образовательных учреждений к единой системе контроля безопасности.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов отметил, что система комплексного периметра безопасности в рамках собственного локального проекта запущена в 11 мурманских школах. Более 600 камер, шлагбаумы и пропускные турникеты, считыватели бесконтактных карт обеспечивают защиту от проникновения в учебные заведения посторонних лиц. В настоящее время компания работает над внедрением системы и в других образовательных учреждениях.

Охват оптическими технологиями, масштабная модернизация и умощнение в 2023 году сетевой инфраструктуры позволяют «Ростелекому» отвечать на растущие потребности региона в развитии цифровых услуг и сервисов, обеспечивать высокие скорости доступа в Интернет.

«Мурманская область имеет самую развитую цифровую инфраструктуру в Арктической зоне не только России, но и всей нашей планеты. Это одна из тех территорий в нашей стране, где нет технологических преград для развития всех имеющихся на сегодняшний день цифровых сервисов для обеспечения общественной безопасности, онлайн-обучения, медицины и других. И наша задача дать региону самые последние наработки в этих сферах, чем мы и занимаемся», – подчеркнул Александр Логинов.

Фото: https://gov-murman.ru