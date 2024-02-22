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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.24 16:15

Мурманская область имеет высокий уровень самостоятельности бюджет: статья министра финансов региона Михаила Селезнева опубликована во всероссийском журнале «Бюджет»

Глава регионального министерства финансов Михаил Селезнев подвел итоги исполнения бюджета Мурманской области за 2023 год в февральском номере журнала «Бюджет».

С читателями крупнейшего российского отраслевого издания для работников финансовой системы страны глава профильного ведомства поделился актуальными для российских регионов вопросами внедрения единого налогового платежа, а также опытом Мурманской области по информатизации бюджетного процесса в рамках совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

«Мурманская область имеет высокий уровень самостоятельности бюджета – более 80% расходных обязательств мы обеспечиваем за счёт собственных доходов. Эффективная региональная политика, направленная на рост экономики и инвестиционного потенциала области, а также исключительность продукции, в производстве которой заняты экспортноориентированные предприятия региона, позволяют нам избегать чрезмерных колебаний налоговых поступлений. В свою очередь, это оказывает положительное влияние на повышение доходной базы регионального бюджета и поддержание ее стабильности», – отмечает в статье Михаил Селезнев.

Кроме того, в материале отдельно отмечена необходимость смягчения со стороны федерального центра действующих условий, установленных правилами реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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