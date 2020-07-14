Мурманская область избавляется от батареек

Сегодня из Мурманска 3 тонны отработанных батареек отправились на переработку в Челябинск на завод «Мегаполисресурс» в рамках акции #батарейкивсеммиром !

Как сообщает директор АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова, первые 4 тонны были отправлены благодаря грантовой поддержке Проектного офиса развития Арктики в августе прошлого года.

Напоминаем, что акция по сбору батареек у жителей Мурманска и Мурманской области проходила в течении года при поддержке Министерство природных ресурсов и экологии МО, компании «ЭКОПРОМ» и регионального СПП.

В общей сложности за год усилиями эко-активистов севера было собрано более 7 тонн батареек.