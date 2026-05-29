Мурманская область как точка притяжения: свыше 150 человек переехали по программе «Курс на Север» в 2026 году

За первые 4 месяца 2026 года Курс на Север взяли больше 150 человек — это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. За всё время работы программы в регион переехали более тысячи человек с персональным сопровождением от проекта «Курс на Север».

Наибольшее число специалистов прибыли из Карелии, Краснодарского края, Белгородской, Ленинградской и Архангельской областей. География проекта выходит далеко за пределы страны: уже состоялись переезды из Беларуси, Израиля, Египта и Аргентины. Также в числе заявок на переезд — участники программы из Испании и королевства Марокко.

Одним из стимулов растущего интереса к Мурманской области и переезда семей стала «Арктическая ипотека» под 2% годовых. Программа даёт возможность приобретать жильё, в том числе новостройки, на выгодных условиях и уверенно планировать будущее в Мурманской области. Часть участников проекта «Курс на Север» уже воспользовались этим инструментом.

Среди новосёлов — не только впервые приехавшие специалисты, но и вернувшиеся мурманчане: те, кто отучился за пределами Мурманской области, получил первый трудовой опыт и выбрал родной регион для дальнейшего развития. Они успешно трудоустраиваются в медицине, образовании, промышленности, запускают собственный бизнес.

Как отметила Александра Кондаурова, заместитель губернатора Мурманской области, заметно вырос приток специалистов гражданских профессий: дизайнеров, маркетологов, журналистов и SMM‑специалистов. Также среди переехавших растёт число предпринимателей — тех, кто выбирает регион для развития собственного дела. «Такое разнообразие направлений позволяет формировать сбалансированную и устойчивую экономику региона, привлекая лучшие кадры со всей страны и даже из‑за рубежа», — подчеркнула она.

Дополнительное продвижение программа «Курс на Север» получила благодаря региональной рекомендательной программе «Арктический маяк». Жители региона получают вознаграждение за то, что рекомендуют Мурманскую область для жизни своим близким и друзьям: в 2026 году за успешный переезд и трудоустройство приглашённого нового жителя региона северяне могут получить 51000 рублей. По рекомендациям уже переехало свыше 100 специалистов.

«Курс на Север» — часть народного плана «На Севере — жить!». Программа превратилась в полноценную экосистему, которая меняет восприятие Арктики: Север перестаёт быть «краем земли» и становится точкой притяжения для активных, талантливых и открытых людей со всей России и из зарубежа.

