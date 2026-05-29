Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал ещё две медали на международных соревнованиях во ФранцииВ 2027 году в Мурманской области создадут ИТ кластер «Профессионалитета»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.26 16:00

Мурманская область как точка притяжения: свыше 150 человек переехали по программе «Курс на Север» в 2026 году

За первые 4 месяца 2026 года Курс на Север взяли больше 150 человек — это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. За всё время работы программы в регион переехали более тысячи человек с персональным сопровождением от проекта «Курс на Север».

Наибольшее число специалистов прибыли из Карелии, Краснодарского края, Белгородской, Ленинградской и Архангельской областей. География проекта выходит далеко за пределы страны: уже состоялись переезды из Беларуси, Израиля, Египта и Аргентины. Также в числе заявок на переезд — участники программы из Испании и королевства Марокко.

Одним из стимулов растущего интереса к Мурманской области и переезда семей стала «Арктическая ипотека» под 2% годовых. Программа даёт возможность приобретать жильё, в том числе новостройки, на выгодных условиях и уверенно планировать будущее в Мурманской области. Часть участников проекта «Курс на Север» уже воспользовались этим инструментом.

Среди новосёлов — не только впервые приехавшие специалисты, но и вернувшиеся мурманчане: те, кто отучился за пределами Мурманской области, получил первый трудовой опыт и выбрал родной регион для дальнейшего развития. Они успешно трудоустраиваются в медицине, образовании, промышленности, запускают собственный бизнес.

Как отметила Александра Кондаурова, заместитель губернатора Мурманской области, заметно вырос приток специалистов гражданских профессий: дизайнеров, маркетологов, журналистов и SMM‑специалистов. Также среди переехавших растёт число предпринимателей — тех, кто выбирает регион для развития собственного дела. «Такое разнообразие направлений позволяет формировать сбалансированную и устойчивую экономику региона, привлекая лучшие кадры со всей страны и даже из‑за рубежа», — подчеркнула она.

Дополнительное продвижение программа «Курс на Север» получила благодаря региональной рекомендательной программе «Арктический маяк». Жители региона получают вознаграждение за то, что рекомендуют Мурманскую область для жизни своим близким и друзьям: в 2026 году за успешный переезд и трудоустройство приглашённого нового жителя региона северяне могут получить 51000 рублей. По рекомендациям уже переехало свыше 100 специалистов.

«Курс на Север» — часть народного плана «На Севере — жить!». Программа превратилась в полноценную экосистему, которая меняет восприятие Арктики: Север перестаёт быть «краем земли» и становится точкой притяжения для активных, талантливых и открытых людей со всей России и из зарубежа.

Региональное Министерство туризма и предпринимательства приглашает всех, кто готов связать своё будущее с Мурманской областью, присоединиться к программе «Курс на Север» и открыть для себя возможности жизни и работы в Арктике!

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568549/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, картофель и морковь-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Превентивный контроль в действии: по поручению губернатора первый замминистра энергетики и ЖКХ региона проверила «сталинку» на улице Полярные Зори в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять