Мурманская область лидер по числу заявок на «Гектар Арктики»

За месяц действия в Мурманской области программы «Гектар Арктики» подано более двух тысяч заявок на получение земли в безвозмездное пользование на 5 лет. Кольский край – абсолютный лидер по количеству заявок. Желающих больше, чем во всех вместе взятых регионах, которые вошли в программу. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Гектар Арктики» предполагает, что при желании, помимо жилищного строительства, можно взять эту землю и стать резидентом арктической зоны Российской Федерации, если вы планируете реализовать свой бизнес-проект. Напомню, что до конца этого года заявки могут подавать только жители Мурманской области, а с февраля 2022-го уже любой житель страны», – пояснил губернатор.

Программа «Гектар Арктики» также действует в Архангельской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Карелия и Коми, Красноярском крае, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.