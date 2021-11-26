Мурманская область лидирует по темпам проведения «мусорной реформы»

Мурманская область на федеральном уровне признана одним из тринадцати лучших субъектов по темпам проведения мусорной реформы. В регионе с перевыполнением достигнуты региональные показатели и результаты, установленные федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО», реализуемого в рамках национального проекта «Экология».

Проект «Чистая страна» предполагает рекультивацию двух санкционированных свалок в Мурманске и Заозерске. В текущем году размещение отходов производится на 6 санкционированных объектах, из них 3 полигона и 3 санкционированных объекта размещения ТКО.

Также в Мурманской области создаются элементы коммунальной инфраструктуры для раздельного накопления отходов. Так, размещены контейнеры для пластика в Североморске, Росляково, Октябрьском и Первомайском округах города Мурманска, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях и селе Ловозеро. Установлены экомодули для макулатуры в рамках благотворительной акции «Бумажная помощь» в Мурманске и Коле.

Кроме того, в Заполярье активно внедряется сортировка отходов: на мусоросортировочном комплексе в поселке Междуречье и сортировочной линии на заводе термической обработки отходов Мурманске, на которых сортируется половина всех ТКО, образующихся в регионе. Это позволяет извлекать 11% фракций для вторичной переработки, и 16% направлять на энергетическую утилизацию – сжигать.

«До того, как в регионе началось проведение мусорной реформы, 80% ТКО отправлялось на захоронение. Сейчас мы снизили показатель до 73%. К 2024 году на захоронение будет направляться менее 50% отходов», - подчеркнул вице-губернатор Юрий Сердечкин.

В настоящее время заводом по термической обработке отходов осуществляется комплексная модернизация предприятия, предусматривающая замену и восстановление технологического оборудования, газоочистительных установок и очистных сооружений. В период остановок завода на ремонтные работы отходы направляются на сортировочную линию и полигон ТКО в Междуречье.

В этом году завод получил лицензию и приступил к энергетической утилизации. Таким образом хвосты сортировки являются источником тепловой энергии, часть которой завод использует для собственных нужд, другая часть поступает Мурманской ТЭЦ, которая отапливает объекты в одном из округов г. Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в регионе создана промышленная инфраструктура обработки ТКО. В рамках концессионного соглашения построены и введены в промышленную эксплуатацию полигон и мусоросортировочный комплекс в Междуречье, мусороперегрузочные станции в Александровске и Североморске, функционирует завод термической обработки твердых бытовых отходов АО «Завод ТО ТБО», на котором также с этого года начала работу линия сортировки ТКО. Совокупной мощности этих объектов достаточно, чтобы обработать весь объем отходов, производимых в регионе. В 2019 году Мурманская область стала победителем всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России в номинации «Экология и бережное отношение к природе» за практику «Создание регионального экотехнопарка по обращению с твердыми коммунальными отходами на основе концессии».