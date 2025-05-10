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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.25 18:00

Мурманская область масштабно отметила День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Ключевые мероприятия состоялись в городе-герое Мурманске: парад войск Мурманского гарнизона, шествие «Бессмертного полка» и торжественный митинг у мемориала Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Также в городе состоялось множество разнообразных мероприятий, которые охватили буквально все уголки Мурманска.

Парады войск прошли также в городе морской доблести Североморске и городе воинской славы Полярном. Из Североморска в Долину Славы отправился автопробег «Север помнит, гордится», организованный Профсоюзом Северного флота. Также музей истории города и флота организовал «Стену памяти» с открытым микрофоном, – любой желающий мог рассказать о своих близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу, прочитать стихи о войне и победном мае.

В городе трудовой доблести и славы Кандалакше состоялся парад военной техники в формате шествия.

Воспитанники Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу совершили памятный спуск. В Оленегорске состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Память». Полярнозоринцы стали свидетелями военно-исторической реконструкции «Последние бои победного мая 1945-го...». В Заозерске прошёл традиционный смотр строевой песни среди экипажей военнослужащих. Концерт на открытом воздухе «Фронтовая бригада» объединил никельчан.

Во всех муниципалитетах состоялись торжественные митинги и шествия «Бессмертного полка», в которых приняли участие заместители губернатора и руководители министерств и ведомств Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в рамках празднования 80-летия Великой Победы в течение года в регионе запланировано более 1000 культурно-досуговых, памятно-мемориальных и информационно-просветительских событий регионального и муниципального уровней.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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