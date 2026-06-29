В Коле на Поморской набережной состоялся юбилейный пятый фестиваль выпускников «Арктический берег»Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам оформления прав на объекты недвижимости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 10:00

Мурманская область масштабно отметила День молодёжи – 2026

Праздник охватил все муниципалитеты региона под федеральным девизом «Мечта. Гордость. Единство». Восемь с половиной тысячи молодых людей Заполярья стали участниками концертов и творческих конкурсов, развлекательных и образовательных программ, интерактивных площадок и спортивных мероприятий.

Центральные события развернулись на набережной и в парке у Семёновского озера в Мурманске. Это, пожалуй, самая обширная территория празднования Дня молодёжи за всю историю. Организаторы подсчитали – расстояние между самыми дальними локациями составило 3110 шагов. Праздник в Мурманске посетили более 4000 мурманчан и гостей города, а участие в организации приняли 38 коллективов и молодёжных объединений региона, в результате площадка превратилась в концертный зал и творческую мастерскую под открытым небом. Для участников работали тематические зоны, посвящённые технологиям, предпринимательству, добровольчеству, патриотическому воспитанию и карьерной самореализации.

«Благодаря активности и энергии участников, поддержке правительства Мурманской области и вкладу партнёров нам удалось не просто создать большой яркий праздник, когда никто даже не обращал внимания на дождливую погоду, но и показать всё многообразие, всю силу воли и талант нашей заполярной молодёжи, — поделилась эмоциями председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева. — Тысячи горящих глаз и настоящий калейдоскоп интересных инициатив — это лучшее доказательство того, что наш регион полон энергии. Молодёжная политика в Заполярье сегодня строится на простом принципе: мы даём реальные инструменты для самореализации здесь, дома, на Севере».

Завершением фестиваля стало зрелищное водное шоу на флайбордах от именитых российских спортсменов. А кульминация всего праздника перенеслась на морской вокзал Мурманска. В уникальной индустриальной локации под открытым небом прошёл первый в этом сезоне «Портовый движ», сопровождавшийся выставкой эксклюзивных тюнингованных автомобилей и ночной дискотекой.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, праздничные мероприятия прошли по всему региону. Так, в Мончегорске и Кандалакше точками притяжения стали недавно благоустроенные набережные, а в Кировске центром праздника впервые стал арт-парк «Таинственный лес» с парадом невест и шоу барабанщиков.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570208/#&gid=1&pid=25

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
51DanilA
25.06.26 08:39
А смелости рассказать, почему такая ситуация в стране сложилась, не хватило? Написали бы, что люди стали жить богаче, слишком много частных машин в стране стало, много на пикники ездят и по магазина
Комментарий к новости:Сетевые автозаправки ввели временные ограничения на отпуск топлива
Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире11:15«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)11:45«Ферма по разведению улиток в Приморско-Ахтарске». Познавательная программа (16+)12:15«Чисто московские убийства». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в России в мае выросли на 2,8%, до 2,96 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять