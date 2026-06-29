Мурманская область масштабно отметила День молодёжи – 2026

Праздник охватил все муниципалитеты региона под федеральным девизом «Мечта. Гордость. Единство». Восемь с половиной тысячи молодых людей Заполярья стали участниками концертов и творческих конкурсов, развлекательных и образовательных программ, интерактивных площадок и спортивных мероприятий.

Центральные события развернулись на набережной и в парке у Семёновского озера в Мурманске. Это, пожалуй, самая обширная территория празднования Дня молодёжи за всю историю. Организаторы подсчитали – расстояние между самыми дальними локациями составило 3110 шагов. Праздник в Мурманске посетили более 4000 мурманчан и гостей города, а участие в организации приняли 38 коллективов и молодёжных объединений региона, в результате площадка превратилась в концертный зал и творческую мастерскую под открытым небом. Для участников работали тематические зоны, посвящённые технологиям, предпринимательству, добровольчеству, патриотическому воспитанию и карьерной самореализации.

«Благодаря активности и энергии участников, поддержке правительства Мурманской области и вкладу партнёров нам удалось не просто создать большой яркий праздник, когда никто даже не обращал внимания на дождливую погоду, но и показать всё многообразие, всю силу воли и талант нашей заполярной молодёжи, — поделилась эмоциями председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева. — Тысячи горящих глаз и настоящий калейдоскоп интересных инициатив — это лучшее доказательство того, что наш регион полон энергии. Молодёжная политика в Заполярье сегодня строится на простом принципе: мы даём реальные инструменты для самореализации здесь, дома, на Севере».

Завершением фестиваля стало зрелищное водное шоу на флайбордах от именитых российских спортсменов. А кульминация всего праздника перенеслась на морской вокзал Мурманска. В уникальной индустриальной локации под открытым небом прошёл первый в этом сезоне «Портовый движ», сопровождавшийся выставкой эксклюзивных тюнингованных автомобилей и ночной дискотекой.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, праздничные мероприятия прошли по всему региону. Так, в Мончегорске и Кандалакше точками притяжения стали недавно благоустроенные набережные, а в Кировске центром праздника впервые стал арт-парк «Таинственный лес» с парадом невест и шоу барабанщиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570208/#&gid=1&pid=25