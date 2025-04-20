Мурманская область масштабно отметит 80 лет Победы в Великой Отечественной войне

В Мурманской области пройдут масштабные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевыми событиями станут торжественный митинг в Долине Славы 3 мая и военный Парад Победы в Мурманске 9 мая, после которого стартует шествие «Бессмертного полка» к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья.

«Вовлечение молодёжи в мероприятия, посвящённые Дню Победы, крайне важно, так как именно за юными северянами наше будущее, они должны помнить и знать великую историю подвигов нашего народа», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Уже проведено более 400 мероприятий с участием 31 тысячи человек. В учреждениях культуры и спорта, библиотеках проходят выставки, беседы, кинопоказы, квизы и «Арктические диалоги». «Движение Первых» проведёт акции «Окна Победы» и «Эхо Победы», а более 10 тысяч участников присоединятся к Зарнице. 11 мая во Дворце культуры имени С.М. Кирова в Мурманске стартует фестиваль «Классика Победы. Память Поколений», где будут представлены спектакли по реальным историям ветеранов.

Региональное движение «Волонтёры Победы» проведёт акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и мероприятия по благоустройству памятных мест. Четыре волонтера из Мурманской области примут участие в сопровождении праздничных мероприятий в Москве.

Комментируя выступления губернатора, заместителя командующего Северным флотом, глав региональных ведомств и муниципалитетов, сенатор Российской Федерации Елена Дягилева поблагодарила руководство региона за внимание, которое уделяется подготовке к 80-летию Великой Победы и планомерной работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения северян.

«Большое число просветительских мероприятий, комплекс мер по сохранению памятников, мест захоронения, в частности такого важного места как Долина Славы, имеет принципиальное значение для сохранения исторической памяти. Как и юбилей Великой Победы, это – приоритет работы Совета Федерации. На днях одобрение получил закон, имеющий историческое значение и закрепляющий понятие «геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны» на законодательном уровне. Также сенаторы приняли Обращение к парламентам иностранных государств и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма», – пояснила Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/