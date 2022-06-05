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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.22 12:00

Мурманская область меняется к лучшему: глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов высоко оценил работу команды регионального правительства

«Арктическая лаборатория туризма» и сеть открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив «СОПКИ»: проекты, поданные от Мурманской области на конкурс «Сильные идеи для нового времени», представили 3 июня главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову в рамках рабочего визита в Мурманск.

Презентация состоялась в ходе пленарной сессии «Будущее Мурманска», посвященной обсуждению текущих и будущих проектов в сфере туризма, образования, предпринимательства и культуры, направленных на раскрытие потенциала столицы Кольского Заполярья. В ней принял участие глава региона Андрей Чибис.

Главная цель создания «Арктической лаборатории туризма» – обучение специалистов для работы в турсфере в условиях Крайнего Севера, создание Арктической школы гостеприимства, а также объединение усилий работников турбизнеса, образования, науки и культуры для выявления и создания новых туристических объектов и маршрутов. Так, 2022 год в Мурманской области объявлен годом экологического туризма, и лаборатория выступает ключевым экспертным механизмом по формированию и продвижению сети маршрутов для экологического туризма.

Сеть открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив «СОПКИ» поможет создать места для проведения мероприятий и интересного досуга в муниципалитетах, активизировать творческих северян. В 2021 году в регионе открылись и успешно функционируют 9 таких пространств.

В рамках сессии Игорю Шувалову также рассказали о туристической привлекательности региона, развитии гастротуризма и Арктической кухне, реализации образовательных проектов и благоустройстве. Кроме того, до сессии участники рабочей поездки делегации ВЭБ.РФ осмотрели муралы в жилом районе Роста и посетили видовую площадку на улице Маяковского, созданную в рамках проекта «Мой залив».

Глава «ВЭБ.РФ» отметил, что за прошедшие несколько лет в Мурманской области многое ощутимо изменилось к лучшему: кроме активной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, вырос интерес к региону у туристов, появились узнаваемые локальные объекты, жить здесь становится комфортнее для жителей.

«Слова глубокого уважения губернатору региона Андрею Чибису и его команде. Вы за этот короткий отрезок времени на посту сделали многое для жителей региона. Когда не все верят, что станет лучше, вы делаете так, что лучшее время приходит. Это не значит, что все улицы уже вычищены, везде высококлассный сервис, но люди видят, что работа идет, ощущают себя частью большого дела. И это самое главное, то, благодаря чему на Севере действительно – жить. Я считаю, что вы также можете успешно презентовать регион и в других субъектах, представите свою культуру, кухню, туристические объекты, и это будет интересно и востребовано, и будет больше желающих приехать», – отметил Игорь Шувалов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что фраза «На Севере – Жить» – не просто призыв, но и чёткий план действий, по которому развивается регион.

«Этот тезис родился у меня после того, как в марте 2019 года я прибыл в область и объехал лично практически все населенные пункты. Некоторые убеждали меня, что фраза «На Севере – Жить» не подходит, люди не поймут. Но я чувствовал, что это не просто фраза, но и вектор действия. Дальше мы провели опросы населения, выявили потребности, и эта фраза стала планом конкретных мероприятий, которые мы обязались выполнить в дополнение к национальным проектам и другим государственным программам региона. И выполняем. Сперва жители по-разному восприняли это призыв. Но в прошлом году на юбилей города, 105-летие, во время шоу дронов, когда в небе вырисовалась эта фраза «На Севере – Жить» – тысячи людей восторженно её прокричали. И я понял, что все мы делаем верно. Мы живём на Севере здесь и сейчас. И мы всё делаем для того, чтобы жить здесь было интереснее, ярче и комфортнее», – подчеркнул губернатор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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