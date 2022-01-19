Мурманская область мобилизует силы к новой волне коронавируса

Неукоснительное соблюдение элементарных мер защиты, чёткая работа амбулаторного звена здравоохранения, постоянная готовность стационаров, массовое тестирование и прививки должны стать барьером на пути распространения в Мурманской области штамма коронавируса «омикрон». Об этих и других мерах борьбы с новой волной пандемии вчера шла речь на заседании регионального оперативного штаба.

Напомним, 18 января прошло заседание координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. На нём были обозначены меры поддержки и даны поручения регионам в связи с новой волной заболеваемости коронавирусом. В частности, субъекты Федерации должны обеспечить на своих территориях стабильную работу системы здравоохранения и телефонных «горячих линий», широкий охват населения тестированием и строгое соблюдение существующих санитарных ограничений.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая заседание оперштаба, сделал акцент на важности в борьбе с «омикроном» соблюдения ставших привычными мер предосторожности.

«Мы прекрасно понимаем, что контагиозность, то есть простота, лёгкость и скорость распространения нового штамма радикально выше, чем у предыдущих. По оценкам специалистов, он распространяется в семь раз быстрее. Это говорит о том, что появление одного заболевшего в кабинете, дома в семье и так далее, если нет элементарной защиты в виде маски или обработки рук, означает, что все остальные тоже заболели. И анализ показывает, что две трети заболевших новым штаммом не были привиты. Поэтому я хочу обратить внимание, прежде всего, на неукоснительное и безусловное соблюдение тех ограничений, которые есть. Это масочный режим в закрытых помещениях, социальная дистанция при проведении общественных мероприятий, то есть те правила, которые у нас с вами прописаны. Игнорировать, закрывать на это глаза или рассказывать друг другу об усталости от масок, к сожалению, точно сейчас не выйдет. Наоборот, обычная маска или дезинфекция сейчас может существенно нам помочь», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что, согласно результатам наблюдений за ситуацией в тех странах, где «омикрон» уже успел распространиться, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено здравоохранения. В связи с этим Андрей Чибис поручил областному Минздраву, а также медучреждениями ФМБА и Министерства обороны обеспечить максимальную готовность системы амбулаторной помощи.

«Это означает, что люди должны иметь возможность дозвониться, получить необходимую консультацию, медицинскую помощь и бесплатные препараты. И, конечно, отдельная задача – не снижать уровень тестирования. Наши мощности это позволяют, наши лаборатории могут делать ежесуточно более 6000 анализов», – сказал глава региона.

В стационарах, как отметил губернатор, необходимо поддерживать постоянный резерв свободных «ковидных» коек.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев доложил, что на сегодняшний день все требования выполняются неукоснительно.

«Процент свободного коечного фонда достаточный. Мы обновляем неснижаемый запас лекарственных средств, дезинфектантов, средств индивидуальной защиты. Охват населения прививками приближается к 75 % от плана. По наблюдениям, у привитых людей течение заболевания более лёгкое», – отметил глава регионального Минздрава.

Главный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев подтвердил слова губернатора о начале новой волны заболеваемости. Темп регистрации заболевания коронавирусом в Мурманской области на этой неделе выше, чем на прошлой, на 19,7%. Специалисты прогнозируют рост и в дальнейшем.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, один из наиболее тревожных показателей – рост на 35% количества зарегистрированных случаев COVID-19 среди северян старше 65 лет. В связи с этим глава областного управления Роспотребнадзора обратился к Андрею Чибису с предложением о продлении режима самоизоляции для пожилых граждан и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, при условии, если они не привиты или не переболели в течение последних шести месяцев. Андрей Чибис предложение поддержал.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435603/#&gid=1&pid=3