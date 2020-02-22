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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.20 18:25

Мурманская область может получить необходимое финансирование на реконструкцию всего автоподъезда к Териберке

Мурманская область может получить все необходимое финансирование на реконструкцию  автоподъезда к Териберке, если поэтапные работы будут проводиться качественно и в срок. Договорённость об этом достигнута по итогам рабочей встречи министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая состоялась сегодня в селе Териберка.

«К такому уникальному месту, как Териберка, дорога должна быть хорошего качества. Здесь ощущаешь особую энергетику и хочется, чтобы была возможность добраться сюда с комфортом», - поделился Евгений Дитрих впечатлениями о Териберке.

Руководитель федерального Минтранса, проехав за рулем, лично оценил сложности, возникающие в зимний период на автоподъезде к Териберке, и важность реконструкции подъезда к селу.

«Сегодня вопрос управления финансами и объектами достаточно гибкий. В том случае, если мы будем видеть, что работы выполняются регионом качественно и в хорошем темпе, то объемы финансирования могут быть увеличены. Наша общая цель, чтобы дорога была реконструирована по всей длине», - сказал министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что ранее с правительством Российской Федерации была достигнута договорённость о выделении Мурманской области из бюджета страны в течение трех лет 1,6 млрд рублей: 100 млн в 2020-м, 700 млн в 2021-м и 800 млн рублей в 2022 годах.

«Реконструкция всего участка дороги на Териберку, по предварительным расчетам, стоит порядка 5,5 миллиарда рублей. Сейчас мы получили первые средства, на которые в этом году начнём работы на 10-километровом участке. Наша задача - сделать дорогу качественно и с соблюдением сроков, эффективно расходуя деньги, чтобы получить от федерального центра недостающее финансирование», - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект на реконструкцию первых 10 километров пути в Териберку получил положительную оценку госэкспертизы, контракт на производство работ заключён в конце прошлого года. В планах сдать участок уже в этом году.

Планы по реконструкции включают подъём и изменение профиля дорожного полотна до определенных значений, которые позволят исключить снегозаносимость дороги - это основная причина частых перекрытий автоподъезда к Териберке зимой. Проходимость дороги в летнее время повысится благодаря асфальтированию всей протяженности дорожного полотна подъезда к селу.

Также в ходе рабочей встречи Евгений Дитрих и Андрей Чибис обсудили ряд вопросов, важных для развития транспортной инфраструктуры Мурманской области, — реконструкцию аэропортов «Мурманск» в областном центре и «Хибины» в Апатитах, а также важность запуска проекта развития Мурманского транспортного узла. Он является крупнейшим транспортным узлом у северных берегов России, интегрированным в международный транспортный коридор «Север-Юг».

В завершение встречи губернатор поблагодарил федеральное Министерство транспорта и лично министра за поддержку ключевых проектов и конструктивное сотрудничество с Мурманской областью, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области

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