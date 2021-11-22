Мурманская область может стать базой для развития большого горнолыжного спорта

В течение недели Министерство спорта Мурманской области подготовит предложения по созданию спортивного кластера на территории региона. Такое поручение профильному ведомству губернатор Андрей Чибис дал сегодня на оперативном совещании по итогам субботней рабочей поездки министра спорта РФ Олега Матыцина в Кировск.

«Очень важно, что вместе с министром мы обсудили и с тренерами, и со спортсменами создание и развитие Кировска как спортивного кластера для подготовки спортсменов со всей нашей страны. Прошу с учетом обсуждения все предложения для федерального министерства подготовить, чтобы Мурманская область стала базой для развития спорта высших достижений. Есть набор конкретных моментов, которые министр поддержал, чтобы Кировск по-настоящему стал центром подготовки горнолыжников со всей станы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отдельно отметил, что благодаря построенной при поддержке федерального бюджета и инвестиций компании «ФосАгро» новой системе оснежения для горнолыжных трасс горы Айкуайвенчорр в этом сезоне в Кировске ожидается значительный рост числа туристов.

«В прошлом сезоне в Хибинах было продано 245 тысяч ски-пассов. В этом сезоне мы ожидаем, что это число существенно вырастет за счет новой системы оснежения, которая позволит продлить сезон катания до июня. Мы уже смогли его начать на три недели раньше, а закончим минимум на 2-3 недели позже», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, принципиально важным глава региона назвал дальнейшее развитие инфраструктуры для отдыхающих. Сегодня в Мурманской области это возможно во многом благодаря льготам для инвесторов, в том числе для резидентов Арктической зоны РФ. Так, уникальный панорамный ресторан, открытый в минувшую субботу на высоте 820 метров на курорте «Большой Вудъявр», является одним из 92 резидентов Арктической зоны РФ. Общий объем инвестиций всех этих резидентов уже составляет 123,7 млрд рублей.