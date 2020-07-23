Мурманская область может стать пилотным регионом по развитию инфраструктуры использования СПГ

При определенной федеральной поддержке и участии инвесторов Мурманская область может стать пилотным регионом по развитию инфраструктуры использования сжиженного природного газа (СПГ) в городском хозяйстве и промышленности. С конкретными решениями о ходе реализации проекта сегодня выступил губернатор Андрей Чибис на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Как отметил глава региона, для этого предстоит завершить разработку предложений по газификации потребителей Кольского Заполярья, определить оптимальный вариант, конечную стоимость СПГ. Кроме того, реализация проекта по газификации возможна, если федеральный бюджет компенсирует затраты на сооружение требуемой инфраструктуры и часть стоимости газа для конечного потребителя.

«Сейчас очень важно докрутить предварительные наработки, зафиксировать все технические решения, поддержать нас в том, чтобы Мурманская область стала тем пилотом, на котором будет отработана тема развития инфраструктуры для СПГ. Тем более что перевалка сжиженного природного газа будет развернута на территории Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Как отметил Андрей Чибис, вопрос газификации Мурманской области сейчас плотно обсуждается с АО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК». По расчётам специалистов, объём потребности региона в газе составляет 4,8 млрд тонн в год, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.