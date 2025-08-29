Мурманская область на 11-ом месте в России по уровню зарплат в сфере образования

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл традиционную встречу с педагогическим сообществом в преддверии нового учебного года. В ходе августовского совещания глава региона представил анализ текущей ситуации с зарплатами работников образования и обозначил задачи на 2026 год.

Так, за последние шесть лет в регионе удалось увеличить зарплаты педагогических работников почти в полтора раза благодаря системным мерам поддержки в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Сегодня Мурманская область занимает 11-е место в России по уровню оплаты труда в сфере образования. Так, по данным за первый квартал 2025 года, средняя заработная плата учителей в регионе составила 89920 рублей, что значительно превышает показатели многих субъектов РФ.

«Мы должны вести честный разговор о зарплатах педагогов. Да, у нас есть достижения — Мурманская область на 11-ом месте в стране, но важно смотреть правде в глаза. Когда сравниваешь с другими регионами, например, с Великим Новгородом, Архангельском, Челябинском, видишь реальную разницу. Наша средняя зарплата учителя 89 тысяч против 43 в Пскове или 56 в Челябинске. Но важно другое — мы не останавливаемся на достигнутом. Я прошу смотреть на цифры объективно. Да, нагрузка у наших педагогов меньше средней по стране — коэффициент 1,5 против 1,65. Но именно это позволяет сохранять качество образования. Мы продолжим системную работу по распределению нагрузки и повышению доходов учителей и воспитателей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что воспитатели дошкольных учреждений Мурманской области получают в среднем 78698 рублей, что также является одним из лучших показателей в Северо-Западном федеральном округе. В регионе сохраняется один из самых высоких в стране размеров МРОТ, который по сравнению с 2022 годом вырос практически вдвое.

Кроме того, Андрей Чибис отдельно рассказал о предстоящих задачах. Так, в 2026 году на приведение оплаты труда в сфере образования в соответствие с новым МРОТ потребуется дополнительно 2,4 млрд рублей. Эта работа уже ведется в рамках повышения эффективности бюджетных расходов.

