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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.22 12:00

Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах СЗФО за лето – с июня по август – было размещено наибольшее количество вакансий с зарплатой больше 50000₽, а также у каких специалистов самый богатый выбор высокооплачиваемых предложений о работе. 

Санкт-Петербург стал лидером среди регионов СЗФО по числу вакансий зарплатой от 50000₽ и выше, на его долю приходится 74% от всего объема подобных предложений, открытых на Северо-Западе страны за последние месяцы, с июня по август.

На втором месте в рейтинге регионов Северо-Запада с наибольшим выбором предложений о работе с самой ходовой зарплатой от 50000₽ – Ленинградская область (8% вакансий), на третьем – Мурманская область (4%). По 3% таких вакансий разместили за лето работодатели из Калининградской и Архангельской области, по 2% вакансий приходится на Новгородскую, Псковскую область, а также Карелию и Коми. Меньше всего таких вакансий было открыто в НАО – меньше 1%.

Самый большой объём высокооплачиваемой работы за три летних месяца доступен мурманским специалистам в строительной и добывающей отраслях – по 12% вакансий с зарплатой более 185000₽ и выше.

«Наибольший объём «дорогих» вакансий приходится действительно на добывающую строительную отрасль и это несмотря на то, что прирост медианной предлагаемой зарплаты в строительном секторе Мурманской области с начала года замедлился и составляет лишь +1,4% (с 59679₽ до 60494₽). Но, как мы видим, строительная отрасль всё ещё остаётся самой активно наполняемой сферой по уровню высоких зарплат», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Далее по доле высокооплачиваемой работы с зарплатой от 185000₽ в Мурманской области следует отрасль металлургии и металлообработки (8%). Готовы платить высокую зарплату компании, оказывающие услуги по перевозкам и логистике (7%), компании, занимающиеся розничной торговлей (7%), а также работодатели из автобизнеса, тяжелого машиностроения и химического производства (по 6%), 4% «дорогих» вакансий приходится на компании из финансового сектора.

Реже всего на высокие зарплаты могут рассчитывать соискатели, ищущие работу в медицине, сельском хозяйстве, а также в нефтегазовой отрасли - 1% рабочих предложений с зарплатой от 185000₽ по итогам лета.

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