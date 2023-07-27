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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 11:00

Мурманская область на 9-ом месте по России в сфере реализации нацпроектов

Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис проводит заседание регионального правительства. В повестке – ход исполнения национальных проектов за первое полугодие 2023 года.

«Напомню, что в Мурманской области мы реализуем 12 нацпроектов, которые являются составной частью в 46 региональных проектах плана «На Севере – жить». В этом году общее финансирование – 17,6 млрд рублей, из которых 41% – 7,3 млрд рублей – это средства областного бюджета. На сегодняшний день средний уровень достижения всех нацпроектов по параметрам, установленным на этот период, составляет 99,4%. По контрольным точкам федерального правительства набрали хороший темп. По этому показателю мы на 9 месте в России (94,2% по РФ) и на 3 по СЗФО», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что в работе находится 224 объекта, из которых 202, а это 90%, планируется завершить в этом году.

Среди них: установка 7 ФАПов и 1 модульной амбулатории, строительство 1 амбулатории, создание 5 модельных библиотек, 9 центров «Точка роста», 8 общественных пространств, 4 проекта – победителя, рекультивация свалки в Дровяном. Оставшиеся 22 объекта планируется завершить в следующем году. В том числе строительство двух школ в Мурманске, 7 многоквартирных домов, нового корпуса областного онкодиспансера, капитальный ремонт поликлиники, установка 1 модульной амбулатории

«Если брать 100% показатели по нацпроектам, то к ним относятся «Безопасные качественные дороги». В этом году работы только в рамках нацпроекта идут на 38 объектах, не считая работы в рамках плана «На Севере – жить». Также опережающими темпами в 2023 году завершим ремонт 2-х автомобильных дорог в рамках специального казначейского кредита: ремонт автомобильной дороги Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» (20 км); ремонт автомобильной дороги Пиренга – Ковдор (5 км). Ещё один нацпроект, который на данном этапе выполнен на 100%, – «Цифровая экономика» отмечу, что через Портал обратной связи поступило 7548 сообщений, из них исполнено – 7145 сообщений (94,6%). А доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества составила – 100%, – это 105,3% от плана», – подчеркнул Андрей Чибис.

Уровень достижения нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» составляет – 100%. В том числе экспортировано продукции агропромышленного комплекса на общую сумму 289 млн долларов.

Ещё один проект, реализованный на 100%, – «Производительность труда». Кроме того, успешно реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». За 6 месяцев текущего года туристический поток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 1,2 раза.

«Сегодня Михаилу Владимировичу Мишустину презентовали региональные проекты модульных средств размещения, реализуемых в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Среди них проект из Мурманской области – это комплекс гостевых домов «Причал №11». Сейчас постояльцев готовы принять уже 10 домов. Михаил Владимирович отметил, что вклад частных инвесторов – очень важен для развития, а государство продолжит помогать в реализации инициатив, мы также окажем необходимую поддержку объектом туристской инфраструктуры», – сообщил глава региона.

По нацпроекту «Культура», который так же на этом этапе выполнен на 100%, началось строительство Центра культурного развития в Мурманске и капитальный ремонт Сельского дома культуры в Туломе.

«Кроме того, на 100% выполнены показатели по «Доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет». По количеству дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом – создано еще 871 место. Мы уже направили почти 395 млн рублей  на материальные выплаты 3273 семьям при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Это 120% от тех параметрам, которые были установлены», – отметил губернатор.

Кроме того, в 2023 году расселено 7,5 тысячи кв. метров аварийного жилья (115% от плана) и 450 жителям региона предоставлена возможность переехать в новые квартиры – это Мурманск, Кандалакша, Молочный, Умба и Ковдор.

Также предоставлены поручительства через ФОРМАП на сумму почти в 329 млн рублей для МСП.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области,  национальные проекты, утверждены указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подробнее об исполнении национальных проектов за первое полугодие 2023 года рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

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