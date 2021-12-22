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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 11:00

Мурманская область на четвёртом месте в стране по объёму тестирования на COVID-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в рамках заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Глава региона принял участие в заседании по каналам видеосвязи.

Открывая заседание, Михаил Мишустин отметил, что появление штамма «омикрон» создаёт опасность повышения нагрузки на систему здравоохранения и роста числа госпитализаций.

«Мы видим, как в некоторых государствах число заболевших новой мутацией вируса растёт особенно быстро. И нам надо быть готовыми к любому сценарию. На проведение анализа циркулирующих штаммов правительство выделило нашим эпидемиологам дополнительно около 60 миллионов рублей. По поручению президента правительство продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях было всё необходимое для борьбы с коронавирусом. Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки. Из-за того, что различные исследования, в том числе рентгенологические, стали проводиться чаще, техника быстро изнашивается. Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 млрд рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших ковидом. Их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала», – сказал председатель правительства РФ.

Михаил Мишустин также сообщил, что Российский фонд технологического развития привлечён к закупке спецтранспорта для транспортировки и доставки кислорода в медицинские организации. Продолжится социальная поддержка порядка 300 тысяч медиков, ведущих борьбу с коронавирусом – на соответствующие выплаты за ноябрь, декабрь и январь Правительство направило свыше 50 млрд рублей. Кроме того, работа медицинских и социальных работников стационарных учреждений в январские каникулы будет оплачена вдвойне.

В преддверии новогодних праздников премьер-министр призвал регионы поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения, особо указав на важность своевременного тестирования граждан и недопустимость снижения его объёмов.

Как телекомпания «Арктик-ТВ» уже сообщала,  в своём докладе Андрей Чибис отметил, что  темп тестирования в Мурманской области за последнее время существенно вырос – до 439 человек на 100 тыс. населения в сутки. По этому показателю региона занимает четвёртое место в России.

«Помимо этого, мы нарастили объём тестирования людей с клиникой ОРВИ, тестируется 96,5% таких пациентов. С ноября прошлого года мы ввели СМС-информирование о результатах тестов на ковид и радикально сократили сроки уведомлений – до 16 часов. За счёт этого мы гораздо оперативнее стали обеспечивать людей бесплатными лекарствами. С учётом массового возвращения северян из отпусков в августе-сентябре мы очень аккуратно относились к смягчению ограничений и очень жёстко контролировали масочный режим на транспорте и в закрытых общественных пространствах. Это также сдержало рост заболеваемости в осенний период. Мы также ввели QR-коды, это позволило нам нарастить темпы вакцинации, и сегодня мы занимаем третье место по стране. Коллективный иммунитет в регионе составляет 72%, по этой цифре мы входим в десятку лучших субъектов», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  глава региона поблагодарил федеральное правительство за дополнительные средства, выделенные субъектам Федерации летом, за счёт чего удалось заблаговременно подготовиться к очередной волне пандемии, в частности, закупить прикроватные концентраторы и станции подготовки кислорода. Как подчеркнул Андрей Чибис, дефицита кислорода в Мурманской области не было и нет, также как недостатка лекарств и вакцин.

«Весь комплекс проводимых мероприятий позволяет нам рассчитывать на то, что мы спокойно и стабильно встретим новогодние праздники. Безусловно, система здравоохранения мобилизована, чтобы оказывать необходимую помощь. С учётом появления новых штаммов мы очень осторожно относимся к смягчению режима и внимательно следим за ситуацией. Она остаётся стабильной», – резюмировал глава Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432438/#&gid=1&pid=2

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